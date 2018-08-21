Фанатов "Лацио" накажут за дискриминацию женщин

Болельщики "Лацио" будут наказаны за дискриминацию женщин на трибунах. Ранее одна из фанатских группировок римского клуба запретила женщинам находиться на десяти нижних рядах трибуны "Курва Норд", расположенной на Олимпийском стадионе. Ситуацию прокомментировал генеральный директор Федерации футбола Италии Микеле Ува.

"Для меня здесь все очевидно. Спортивная система правосудия должна сделать свое дело – рассмотреть данный инцидент, который точно будет иметь дисциплинарные последствия", – сказал Микеле Ува в интервью ANSA.

"Лацио" проиграл "Наполи" (1:2) в первом туре серии А. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии на данный момент.

Напомним, что два года назад "Лацио" за расизм фанатов наказан закрытием трибуны на два матча. Болельщики римского клуба во время матча оскорбляли защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Ранее мы писали, что на футболиста "Лацио" напали с ножом во время отдыха. Неизвестный напал на компанию футболиста Чиро Иммобиле после конфликта с его другом.