Фанаты "Црвены Звезды" на радостях сожгли автобус своей команды

Во время чемпионского парада болельщики случайно подожгли автобус с футболистами

Фанаты сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" случайно сожгли автобус команды во время парада по случаю празднования победы в чемпионате страны в нынешнем сезоне. Чемпионский парад "Црвены Звезды" прошел в Белграде вечером в субботу после 37-го тура чемпионата Сербии, в котором "красно-белые" на своем поле разгромили "Вождовац" со счетом 5:1.

Во время парада по столице страны болельщики "Црвены Звезды" активно использовали пиротехнику и, как отмечается на ресурсах фанатских объединений клуба в социальных сетях, одна из петард попала в автобус, который загорелся.

В итоге ни один из футболистов команды не пострадал, и игроки, эвакуировавшись из автобуса, продолжили путь до центра города вместе с болельщиками и завоеванным трофеем пешком.

"Црвена Звезда" в нынешнем сезоне завоевала титул чемпионов страны в 28-й раз в своей истории.

Напомним, что сегодня проходит последний тур в чемпионате Италии: смотреть онлайн "Лацио" – "Интер" можно на спутниковых каналах с 21:45 по киевскому времени.

Видео youtube.com Dmitry Lane