ФИФА получит 11 млрд долларов прибыли если отдаст ЧМ-2026 Северной Америке

Сегодня, 09:41

Правительство США гарантировало визы всем гостям вне зависимости от их религиозной или национальной принадлежности

Все фаны получат визы. Фото AFP
Все фаны получат визы. Фото AFP

Объединенный заявочный комитет США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года пообещал, что в случае победы совместной заявки Международная федерация футбола получит 11 миллиардов долларов прибыли.

Кроме того, правительство США дало письменное обязательство, что предоставит визы гостям чемпионата мира вне зависимости от их религиозной или национальной принадлежности.

Соответствующие гарантии были даны президентом Федерации футбола США Карлосом Кордейро, главой Федерации футбола Мексики Десио де Марией и генеральным секретарем Ассоциации футбола Канады Питером Монтополи во время презентации в Брюсселе. Прогнозируемая прибыль более чем вдвое превысит показатели всех предыдущих турниров, однако в 2026 году в чемпионате мира примет участие 48, а не 32 команды.

В марте ФИФА официально опубликовала заявочные книги претендентов на проведение чемпионата мира-2026, которыми являются Марокко и совместная заявка Канады, США и Мексики. Эти две заявки будут бороться за право проведения ЧМ-2026. Выборы страны-хозяйки пройдут 13 июня на 68-м конгрессе ФИФА в Москве.

Ранее мы писали, что геи могут помешать Марокко заполучить футбольный мундиаль.
футбол, ФИФА, ЧМ-2026

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Р-спорт

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