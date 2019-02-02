Форварда "Ромы" за плевок в арбитра дисквалифицировали на два матча

Также Джеко должен будет заплатить штраф в 10 тысяч евро

Эдин Джеко. Фото: AFP

Форварда "Ромы" за плевок в арбитра дисквалифицировали на два матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/552/fcc/5c5552fccd299.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/552/fcc/5c5552fccd299.jpg 2019-02-02T10:23:11+02:00 Футбол Также Джеко должен будет заплатить штраф в 10 тысяч евро

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко дисквалифицирован на два матча Кубка Италии, сообщает Football Italia. Кроме того, боснийский форвард заплатит штраф в 10 тысяч евро. Причиной такому решению стало поведение Джено в четвертьфинальном матче Кубка Италии с "Фиорентиной" (1:7). Напомним, 32-летний игрок плюнул в судью, получив за это красную карточку.

Матч завершился разгромным поражением гостей из Рима со счетом 1:7. Героями встречи стали сыновья знаменитых в прошлом футболистов Энрике Кьезы и Диего Симеоне – Федерико и Джованни. Первый оформил хет-трик, а второй записал на свое имя дубль. Еще по голу забили Луис Мурьель, Марко Бенасси. Гол престижа у "Ромы" на счету Александра Коларова.

Добавим, что в полуфинале "Фиорентина" сыграет с "Аталантой", которая обыграла "Ювентус" со счетом 3:0. Туринцы всухую проиграли, хотя играли боевым составом.

Ранее в середине января "Ювентус" установил рекорд в Кубке Италии. Туринский клуб 12-й раз подряд вышел в четвертьфинал турнира. Напомним, что "Ювентус" также является обладателем 4 последних Кубков Италии.

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Источники: Сегодня|Спорт , Футбол на Куличках Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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