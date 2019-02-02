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Форварда "Ромы" за плевок в арбитра дисквалифицировали на два матча

Вчера, 10:23

Также Джеко должен будет заплатить штраф в 10 тысяч евро

Эдин Джеко
Эдин Джеко. Фото: AFP
Форварда "Ромы" за плевок в арбитра дисквалифицировали на два матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/552/fcc/5c5552fccd299.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/552/fcc/5c5552fccd299.jpg Футбол Также Джеко должен будет заплатить штраф в 10 тысяч евро

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко дисквалифицирован на два матча Кубка Италии, сообщает Football Italia. Кроме того, боснийский форвард заплатит штраф в 10 тысяч евро. Причиной такому решению стало поведение Джено в четвертьфинальном матче Кубка Италии с "Фиорентиной" (1:7). Напомним, 32-летний игрок плюнул в судью, получив за это красную карточку.

Матч завершился разгромным поражением гостей из Рима со счетом 1:7. Героями встречи стали сыновья знаменитых в прошлом футболистов Энрике Кьезы и Диего Симеоне – Федерико и Джованни. Первый оформил хет-трик, а второй записал на свое имя дубль. Еще по голу забили Луис Мурьель, Марко Бенасси. Гол престижа у "Ромы" на счету Александра Коларова.

Добавим, что в полуфинале "Фиорентина" сыграет с "Аталантой", которая обыграла "Ювентус" со счетом 3:0. Туринцы всухую проиграли, хотя играли боевым составом.

Ранее в середине января "Ювентус" установил рекорд в Кубке Италии. Туринский клуб 12-й раз подряд вышел в четвертьфинал турнира. Напомним, что "Ювентус" также является обладателем 4 последних Кубков Италии.

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Тег футбол, кубок Италии, Рома Италия, Эдин Джеко

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Источники:

Сегодня|Спорт , Футбол на Куличках

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