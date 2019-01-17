Фран Соль: "Больше всего я люблю забивать голы. И в "Динамо" я пришел именно ради этого"
Новичок киевлян благодарен клубу, что у него будет шанс сыграть в еврокубках
Новичок киевского "Динамо", испанский нападающий Фран Соль дал первое интервью в качестве игрока клуба сразу после подписания контракта. Напомним, Соль перешел в "Динамо" из голландского "Виллем II". Контракт подписан на пять лет, а выступать в Украине испанец будет под девятым номером.
- Фран, что ты знаешь о "Динамо"?
- Это клуб с большой историей. Знаю, что "Динамо" выигрывало в свое время два Кубка Кубков и Суперкубок Европы, а также является самым титулованным клубом в Украине – больше киевлян никто не становился чемпионом этой страны.
- В нынешнем сезоне у тебя блестящая статистика – 13 забитых мячей в 17-ти матчах. В каком функциональном состоянии ты сейчас находишься, готов ли сразу приступить к работе?
- Да, конечно. Больше всего в футболе я люблю забивать голы. И в "Динамо" я пришел именно ради этого. Хотелось бы забивать как можно больше, чтобы помочь своей новой команде в Лиге Европы, где "бело-синие" ставят высокие цели, а также в чемпионате Украины, где еще не все потеряно в борьбе за чемпионство.
- Знаком ли ты с кем-то из динамовцев, кто сможет помочь с адаптацией в команде?
- Еще никого не знаю, но уверен, что новые партнеры хорошо примут меня. С нетерпением жду того момента, когда присоединюсь к команде в Марбелье.
- С какими чувствами ожидаешь дебюта в еврокубках? Насколько это важно для тебя?
- Прежде всего, я очень благодарен "Динамо" за то, что получу шанс сыграть в еврокубках. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы оправдать доверие, которое оказал мне клуб. Главное будет подготовиться к матчам с "Олимпиакосом" не только в физическом плане, но и в психологическом, так как это будут мои первые игры в составе "Динамо".
- Игровой номер долго не выбирал? Девятка – счастливая для тебя?
- Я очень счастлив, что девятка оказалась свободной. Это самая лучшая цифра для бомбардира.
- Что можешь пообещать болельщикам?
- Могу пообещать, что буду выкладываться на все 100% на футбольном поле ради того, чтобы "Динамо" побеждало во всех турнирах, в которых участвует.
- В "Виллем II" у тебя были очень хорошие взаимоотношения с болельщиками, однажды ты даже смотрел вместе с ними матч на трибуне. Планируешь в Киеве наладить с фанатами такую же связь?
- Конечно, я буду очень рад общению с ними. Тем более, зная, что в любую погоду – будь то зимой, когда очень холодно, или летом, когда невероятная жара – они всегда поддерживают нас на трибунах. И я просто не буду иметь права играть лишь бы как.
Кстати, 11 января "Динамо" вышло из отпуска. Традиционно, в первые несколько рабочих дней, перед отлетом на сбор в Испанию, футболисты прошли плановое медицинское обследование. Напомним, первый тренировочный сбор начался в воскресенье, 13 января. "Динамо" отправится в Испанию, где в течение двух недель проведет три контрольные встречи.
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