Франческо Баранка: Будем просить КДК о самом жестком наказании для тренера "Зари"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб после игры с Шахтером (1:2) заявил, что "В прошлом веке, во время войны у Адольфа Гитлера рупором производства был Йозеф Геббельс. Сейчас же каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" – рупоры Шахтера". После этого телеканалы обратились в Комитет по этике и честной игре.

Председатель Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранка прокомментировал ситуацию:

- Мое виденье: политика, насилие, обидные слова, плохое поведение должны оставаться в стороне от футбола, потому что мы говорим о спорте, как примере для молодежи. Все, кто находится в футболе должны вести себя в соответствии с фейр-плей и пользоваться правилами этики. В ситуации с Вернидубом мы решили передать дело в КДК. Мы всегда готовы принять извинения от тренера и понимаем, что он мог быть зол после матча, который завершился с неприемлемым для его команды счетом. Но мы не можем допустить сравнение с тем, кто убил миллионы. Не нужно смешивать свободу слова в медиа с рупором Гитлера. Это чересчур.

Скорее всего, "Заря" будет выступать в Лиге Европы в следующем сезоне. Думаете, УЕФА или ФИФА будут счастливы, что участник турнира обвиняет каналы "Футбол" в связи с нацизмом? Я так не думаю.

У нас всего неделя до финала Лиги чемпионов и это шанс показать всему миру, какая Украина прекрасная страна. Мы должны держать марку и успокаивать своими решениями всех. В Италии у нас 22 канала и каждый поддерживает свой клуб, но нельзя переходить черту. Футбол – это футбол. Политика – это политика. Мы будем просить КДК о самом жестком наказании для Вернидуба.

Напомним, что 5 мая "Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали.