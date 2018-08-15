Французский клуб оправдал тренера за желание ударить журналиста "головой об пол"

"Стад Лаваллуа" опубликовал заявление, в котором встал на защиту своего главного тренера Франсуа Чикколини. В начале этой недели появилась информация, что журналист подал жалобу на специалиста за "угрозы насилия". В клубе уверены, что работник СМИ был неправ сразу по двум пунктам.

На недавней пресс-конференции тренер заявил следующее: "Вы всегда задаете мне ужасные вопросы. Я хочу причинить вам боль. Может быть, ударю головой об пол". Чикколини уже не первый раз попадает в неприятную историю из-за своих слов. В 2017 году, когда он тренировал "Бастию", после сорванного из-за фанатов корсиканского клуба матча с "Лионом", он пообещал сопернику разобраться по-мужски.

"Это интервью прошло вне рамочного протокола. Федерация футбола Франции установила четкие места, где происходит общение с представителями прессы: в смешанной зоне или в пресс-центре, но ни в коем случае в обычном подтрибунном помещении около раздевалки. Это правило не соблюдалось журналистом, который, вероятно, хотел получить горячую реакцию после поражения нашей команды от "Булони". Кроме того, один из вопросов касался выбора состава на этот матч и игроков, которые пропустили игру. Этот вопрос был воспринят Чикколини как прямая агрессия и недоверие к профессионализму тренерского штаба. Все наши игроки ежедневно и усердно работают, чтобы пробиться в состав. Главный тренер и его помощники знают все качества игроков. Выбирать состав на игру – это обязанность наставника, он является гарантом команды", – говорится в заявлении "Стад Лаваллуа".

Кроме того, "Стад Лаваллуа" пригласил журналиста, которому Чикколини пригрозил ударить головой об пол, на эксклюзивное интервью.

Напомним, что несколько лет назад тренер "Волыни" Виталий Кварцяный угрожал арбитру матча луцкой команды против "Металлиста" Дмитрию Кутакову: "Ты отсюда не уедешь".