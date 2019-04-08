Футболист пролежал на поле почти три часа, ожидая приезда скорой помощи
В итоге спортсмен был доставлен в больницу спустя 3,5 часа после инцидента
Получивший травму футболист "Труро Сити" оставался на газоне более двух часов, прежде чем получил медицинскую помощь. В матче Южной национальной лиги (шестой английский дивизион) между командами "Труро Сити" и "Конкорд" полузащитник хозяев Майкл Эрв неудачно приземлился на газон и сильно повредил плечо.
Медицинский персонал команды пытался оказать первую помощь, но боль была настолько сильной, что игрока даже не смогли унести с поля на носилках. Было принято решение вызвать скорую помощь, а матч – остановить. На момент остановки матча "Конкорд" вел в счете 1:0.
В итоге Эрв ожидал врачей в течение 2 часов 40 минут, а в больницу был доставлен спустя 3,5 часа после инцидента.
В службе скорой помощи юго-западной Англии заявили, что отреагировали на вызов в рамках расчетного времени.
Также сообщается, что расстояние от домашнего стадиона "Труро Сити" до Королевского госпиталя графства Корнуолл, куда был доставлен футболист, составляет меньше трех километров.
Ранее мы писали, что медики переехали футболиста, ждавшего от них помощи. Курьезный случай случился во время футбольного матча в Бразилии.
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