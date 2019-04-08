Футболист пролежал на поле почти три часа, ожидая приезда скорой помощи

В итоге спортсмен был доставлен в больницу спустя 3,5 часа после инцидента

Фото: AFP

Футболист пролежал на поле почти три часа, ожидая приезда скорой помощи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b46/1f0/5cab461f0b113.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b46/1f0/5cab461f0b113.jpg 2019-04-08T16:08:36+03:00 Футбол В итоге спортсмен был доставлен в больницу спустя 3,5 часа после инцидента

Получивший травму футболист "Труро Сити" оставался на газоне более двух часов, прежде чем получил медицинскую помощь. В матче Южной национальной лиги (шестой английский дивизион) между командами "Труро Сити" и "Конкорд" полузащитник хозяев Майкл Эрв неудачно приземлился на газон и сильно повредил плечо.

Медицинский персонал команды пытался оказать первую помощь, но боль была настолько сильной, что игрока даже не смогли унести с поля на носилках. Было принято решение вызвать скорую помощь, а матч – остановить. На момент остановки матча "Конкорд" вел в счете 1:0.

В итоге Эрв ожидал врачей в течение 2 часов 40 минут, а в больницу был доставлен спустя 3,5 часа после инцидента.

В службе скорой помощи юго-западной Англии заявили, что отреагировали на вызов в рамках расчетного времени.

Также сообщается, что расстояние от домашнего стадиона "Труро Сити" до Королевского госпиталя графства Корнуолл, куда был доставлен футболист, составляет меньше трех километров.

Ранее мы писали, что медики переехали футболиста, ждавшего от них помощи. Курьезный случай случился во время футбольного матча в Бразилии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Футболист пролежал на поле почти три часа, ожидая приезда скорой помощи". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Sportbox Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.