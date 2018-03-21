Футболист сборной Украины Евгений Селезнев не реализовал буллит в игре с "Беркутом"

Не получивший приглашения от Андрея Шевченко в футбольную сборную Украины форвард турецкого "Акхисара" Евгений Селезнев, тем не менее, не остался без игровой практики. Правда, в ином виде спорта. Накануне в составе ветеранской хоккейной сборной Украины он провел на столичной ледовой арене "Шалетт" тренировочный матч против киевского "Беркута". "Если не берут в сборную по футболу, забирают в сборную по хоккею", – пошутил по этому поводу агент 32-летнего нападающего Иван Пироженко.

Партнерами Сели на льду были Вадим Селиверстов, Сергей Варламов, Сергей Климентьев, Андрей Срюбко, Роман Щербатюк, Сергей Харченко и другие бывшие игроки национальной хоккейной команды.

"Женя хоккей очень любит и сам давно играет. И своего сына Руслана отдал не в футбольную, а в хоккейную секцию, – рассказал "Сегодня" экс-форвард "сине-желтых", а ныне исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов. – Еще когда мы были в Донецке, Селезнев иногда приходил на тренировки "Донбасса". Купил себе всю амуницию, чтоб все было родное, а не с чужого плеча, а клюшками его снабжал я. Играл он, естественно, в нападении, только не центрфорварда, а "крайка". У него неплохо получалось, но тут важно иметь постоянную практику. А поскольку Женя сейчас выступает в Турции, у него случилась большая пауза. А тут накануне случайно встретились в Киеве. Он поинтересовался: "Вы сейчас катаетесь?" Я ему: "Да, и как раз сегодня – двухсторонка с "Беркутом". Женя сразу: "Я с вами". Смотрелся он неплохо, хотя и признался, что после Турции ему тяжеловато на льду, нужно время, чтобы "вкатиться". Из-за этого он и буллит не забросил. Ну, это не удивительно – из-за отсутствия практики все навыки притупляются".



Не боялся ли Селезнев получить травму? "Нет, мы играем в свое удовольствие, почти без контакта, – заверяет Варламов. – Играем, как говорится, на интерес, поэтому результат не особо важен. С каким счетом закончили? Проиграли 5:7, хотя до этого постоянно у "Беркута" выигрывали. Нет-нет, это не из-за Селезнева, просто так совпало". (улыбается)





Селезнев – не единственный футболист, неравнодушный к хоккею. С клюшкой часто можно увидеть Александра Алиева, а в свое время, еще начиная карьеру в "Динамо", любил погонять на льду и Андрей Шевченко.

Также хоккей – любимый вид спорта чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко. В родном Белгород-Днестровском Ломаченко часто гоняет шайбу с друзьями.