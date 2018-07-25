Футболистам "ПСЖ" запретили кушать пасту и пить газировку

Томас Тухель против и похождений игроков по ночным клубам

Новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель ввел в парижском клубе ряд запретов. В частности, он запретил футболистам есть после матчей пасту, фаст-фуд, сладости и употреблять газированные напитки.

Помимо этого немец прошелся по ряду наиболее популярных среди игроков "ПСЖ" ночных клубов Парижа, и познакомился с их владельцами и сотрудниками. Так Тухель надеется получать информацию об игроках, отправившихся в клуб вопреки его воле, сообщает Get French Football.

Напомним, что прошлым летом "ПСЖ" совершил самый денежный трансфер в мировом футболе. Французский клуб переманил из "Барселоны" звезду сборной Бразилии Неймара за 222 миллионов евро.

Кроме того, "ПСЖ" купил у "Монако" Килиана Мбаппе за 160 млн евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Несмотря на столь громкие трансферы "Пари Сен-Жермен" пока что не может похвастаться международными трофеями. Летом "ПСЖ" возглавил Томас Тухель.

Напомним, что Тухель сезон находился без работы после того, как покинул "Боруссию". Со "шмелями" специалист сумел выиграть Кубок Германии в сезоне 2016/17.