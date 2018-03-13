Футбольного тренера в Швейцарии судят за убийство семьи из четырех человек

Сегодня, 18:30

Также мужчина обвиняется в вымогательстве, похищении, захвате заложников и изнасиловании 13-летнего мальчика

Суд над футбольным тренером начался в Швейцарии
Суд над футбольным тренером начался в Швейцарии

В Швейцарии начался судебный процесс над 34-летним футбольным тренером, который обвиняется в убийстве четырех человек, сообщает Associated Press.

Как отмечается в сообщении, Томасу Н, фамилия которого не называется в целях соблюдения тайны частной жизни, предъявлены обвинения в убийстве 48-летней женщины, ее 13-летнего и 19-летнего сыновей, а также 21-летней подружки старшего сына.

Кроме того, прокуратура кантона Аргау обвиняет гражданина Швейцарии в вымогательстве, похищении, захвате заложников, изнасиловании 13-летнего мальчика и хранении тысяч фото и видео сексуального насилия над детьми.

Отпечатки пальцев и образцы ДНК обвиняемого связывают Н. с местом преступления в Рупперсвиле (30 км от Цюриха).

Ожидается, что судебный процесс, который проходит в Шафисхайме, продлится до пятницы.

Ранее в феврале стало известно, что в Англии бывшего тренера посадили на 31 год за педофилию. Суд Ливерпуля признал Барри Баннелла виновным по делу о преступлениях сексуального характера. Речь идет о 50 случаях сексуальных домогательств к мальчикам в возрасте от 8 до 15 лет.
Швейцария, тренер

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РСпорт

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