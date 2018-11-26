Футбольный эксперт: "Шахтеру" стратегически выгоднее будет играть в Лиге Европы"

Во вторник "Шахтер" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с "Хоффенхаймом". Матч очень важен для "горняков": в случае победы или даже ничьей они сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира. Городок Зинсхайм, где предстоит сыграть "Шахтеру", находится в 70 км к северу от Штутгарта. Именно в аэропорт этого города и вылетел в понедельник утром чартер с делегацией "оранжево-черных".

Причем, задержался более, чем на час: сначала лайнер обрабатывали специальными антифризными жидкостями, а затем ждали, пока освободится "окно" в воздушном коридоре. В зале ожидания аэропорта "Киев" перед посадкой в самолет футболисты "Шахтера", среди которых не оказалось Ракицкого и Марлоса, вели довольно сдержанно. Не было слышно привычного смеха и шуток. Даже главный балагур "оранжево-черных" Тайсон о чем-то негромко беседовал с Исмаили и Аланом Патриком, и выглядел при этом немного озабоченным.

"Сейчас соотношение сил для "Шахтера" чуть хуже, чем было в первой игре с немцами, – поделился с нами в полете футбольный эксперт Сергей Морозов. – У нас сейчас некоторые игроки только-только начали приходить в себя после травм. Несколько матчей пропустил Степаненко, играл с небольшой травмой, но переборол ее, Исмаили, мало играет Коваленко. Непонятно, когда вернется Марлос. Тайсон не играл три недели, сейчас набирает, он уже в хорошей форме, но еще не в идеальной. Словом, в последний месяц у "Шахтера" из-за травм и дисквалификаций постоянно кто-то выпадает из состава, и команда сейчас не так сыграна, как накануне первой игры с "Хоффенхаймом". Поэтому очень многое будет зависеть от психологии матча. Для "Шахтера" на кону не просто три очка, а престиж клуба: в случае отрицательного результата команда остается без весны в Европе. А это, помимо прочего, скажется и на имидже Паулу Фонсеки, который по итогам прошлого евросезона поднялся на очень высокий уровень. И если "горняки" останутся в этом году хотя бы в Лиге Европы, его имидж останется на уровне. То есть в Германии Фонсеке предстоит борьба и за имидж клуба, и за свой личный имидж. Каким я вижу ход матча? "Хоффенхайм" с первых минут будет играть в интенсивный футбол, потому что они тоже располагают информацией о нынешнем состоянии "Шахтера". По уровню интенсивности игры "горняки" сейчас уступают немцам процентов на 10%. И хозяева будут стараться нагнетать с первых минут, но мы можем это выдержать за счет психологии и настроя. Нас устроит как победа, так и ничья. Она даст нам шанс 12 декабря по снегу обыграть в Харькове "Лион", который может приехать не сильнейшим составом. А "Хоффенхайм" в параллельном матче вряд ли сможет взять очки в Манчестере, ну уж точно не выиграет. Да, это я нарисовал расклад борьбы за 3-е место в группе. Но, думаю, что по нынешнему "Шахтеру", с этим потенциалом, стратегически выгоднее будет играть в Лиге Европы. Лига чемпионов престижнее и финансово интереснее, но стратегически – для создания новой команды – важнее играть в более простом турнире".

Штутгарт встретил чартер "горняков" хмурой, невеселой погодой и 4 градусами на столбике термометра. Пройдя паспортные и таможенные формальности команда совершила часовой вояж к месту своей временной дислокации – в тихий городок Бад-Шенборн, в 20 км к западу от Зинсхайма.

Напомним, что "Шахтер" перед Лигой чемпионов потерял очки в матче со "Львовом". Гости весь матч провели у своих ворот и не позволили чемпиону забить хотя бы гол.