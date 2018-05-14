Футбольный клуб из Израиля сменил название в честь Дональда Трампа

Футбольный клуб "Бейтар" из Иерусалима сменил название в честь президента США Дональда Трампа. Таким образом израильский клуб поблагодарил американского президента за признание Иерусалима столицей Израиля.

"70 лет Иерусалим ждал международного признания, пока президент Дональд Трамп не признал город столицей Израиля. Американский президент проявил мужество и настоящую любовь к израильскому народу и их столице.

"Бейтар", один из самых известных символов города, благодарит президента США за поддержку. Отныне клуб будет называться "Бейтар Трамп Иерусалим", – сообщает пресс-служба клуба.

"Бейтар" является шестикратным чемпионом Израиля.

Ранее мы писали, что под давлением туринского гранда бухарестский "Ювентус" сменит название и логотип. С сезона-2018/19 клуб будет называться "Колентина".

Кстати, в начале года бухарестский клуб "Стяуа" сменил название после того, как Министерство обороны Румынии через суд добилось запрета на использование бренда клуба. Теперь "Стяуа" называется Футбольный Клуб "Спорт Бухарест".