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Гари Линекер раскритиковал финал Лиги Европы в Азербайджане из-за стадиона в Баку

30 мая, 10:43

Знаменитому в прошлом футболисту Линекеру не понравился вид на поле с трибуны: "Как если бы остался дома"

Футболисты "Челси" выиграли Лигу Европы
Футболисты "Челси" выиграли Лигу Европы. Фото: AFP

Бывший футболист сборной Англии, а сейчас комментатор и эксперт на британском телевидении Гари Линекер, остался недоволен видом с трибуны во время финального матча Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом" (4:1). Игра проходила в Баку на Олимпийском стадионе, оборудованном беговыми дорожками. Многих болельщиков удивило то, что расстояние от трибун до футбольного поля оказалось больше, чем обычно на других стадионах.

"Ты едешь посмотреть финал еврокубка, а когда занимаешь свое место, то оказываешься к полю не ближе, чем если бы остался дома", – написал Линекер в Twitter.

Позже Линекер добавил: "Есть ощущение, что субботний финал Лиги чемпионов будет больше похож на крупное событие, ведь стадион будет находиться в том же городе, что и поле".

Обзор матча "Челси" – "Арсенал" – 4:1

Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Напомним, что обе команды пробились в финал после невероятных камбеков.

"Тоттенхэм" проиграл дома "Аяксу" 0:1, а затем на выезде "горел" 0:2, но во втором тайме сумел забить три мяча и пройти дальше! Как это было:

"Ливерпуль" проиграл на выезде "Барселоне" 0:3 и уже никто не верил в англичан, но они дома собрались и победили 4:0! Как это было:

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Тег Баку, Лига Европы, Гари Линекер

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Сегодня|Спорт

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