Гарри Кейн забил 150-й гол в карьере и повторил личный рекорд

Форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн принес команде победу над "Кристал Пэлас" (1:0) в матче 28-го тура премьер-лиги на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне.

24-летний нападающий забил единственный гол в матче на 88-й минуте. Этот мяч стал для Кейна 150-м в клубной карьере. На его счету 134 гола за "Тоттенхэм", девять – за "Миллуолл", пять – за "Лейтон Ориент" и два – за "Лестер".

Кроме того, Кейн повторил свой личный рекорд по голам за сезон. Теперь у него 35 голов в 36 матчах во всех турнирах. Тогда как по итогам всего прошлого сезона он забил 35 голов в 38 играх.

Добавим, что Кейн единолично возглавил список лучших бомбардиров Премьер-лиги, опередив Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля".

В начале января Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в истории Премьер-лиги.Он превзошел достижение знаменитого футболиста Тедди Шерингема.

Также форвард "Тоттенхэма" поставил новый рекорд английской Премьер-лиги по количеству голов за календарный год. На счету Кейна 39 мячей в 37 играх, он превзошел достижение Алана Ширера, который в 1995 году, выступая за "Блэкберн Роверс", забил 36 мячей в 42 матчах чемпионата.

Ранее Кейн стал лучшим бомбардиром в Европе в 2017 году, опередив Лионеля Месси. Все голы лучшего бомбардира 2017 года Гарри Кейна за 60 секунд.