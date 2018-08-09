Где смотреть матч Лиги Европы "Заря" – "Брага"

В четверг, 9 августа, в Запорожье на "Славутич Арене" состоится первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы сезона 2018/2019 годов: луганская "Заря" примет португальскую "Брагу". Матч начнется в 21:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ. Ранее команды между собой не пересекались, но "Брага" уже имеет не очень теплые воспоминания об Украине: ничья с "Динамо" (1:1) при трех сухих поражениях от "Шахтера" с общим счетом 0:8. Подробный анонс матча "Заря" – "Брага" есть на нашем сайте.

Кадровые потери перед матчем "Заря" – "Брага":

Заря неоднозначно стартовала в новом сезоне. Луганчане одержали натужную победу над "Мариуполем", а затем проиграли "Александрии", потеряв ключевого игрока Артема Громова из-за травмы. А еще Фаупала и аль-Буаззати были переведены в дубль из-за нарушения режима.

Чемпионат Португалии еще не стартовал, но "Брага" уже имеет кадровые потери: по разным причинам не смогут сегодня сыграть Аилтон, Рикардо Феррейра, Лазар Росич, Паулиньо, Ахмед Хассан и Никола Вукчевич.

Букмекеры о матче "Заря" – "Брага":

Букмекеры считают "Брагу" фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на поеду команды Абеля Феррейры – 2.05, на ничью – 3.20, на победу "Зари" – 3.70. По мнению букмекеров, португальцы имеют больше шансов на выход в плей-офф раунд – 1.30 против 3.50 на украинцев.

Смотреть матч "Заря" – "Брага":

Матч "Заря" – "Брага" начнется в 21:30 и будет показан в прямом эфире на телеканале "2+2".

Добавим, что сегодня свой матч этой же стадии проведет "Мариуполь". Онлайн "Мариуполь" – "Бордо" покажут по ТВ – список трансляции уже есть на нашем сайте.

Напомним, что ранее стали известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы. Но для этого украинским командам сначала нужно преодолеть третий раунд.