Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Ювентус" в Лиге чемпионов

В среду, 7 марта, английский "Тоттенхэм" и итальянский "Ювентус" в Лондоне проведут ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Три недели назад в Турине в первом матче команды выдали результативную ничью – 2:2.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами сегодняшнего матча. Так, коэффициент на победу "Тоттенхэма" составляет 2.20, тогда как на победу "Ювентуса" – 3.50, на ничью – 3.40. Англичане фавориты и на выход в четвертьфинал: котировка на успех "Тоттенхэма" 1.30, на итальянцев – 3.00.

После встречи в ЛЧ три недели назад "Тоттенхэм" провел четыре поединка на внутренней арене: три победы и одна ничья (общий счет – 11:3). В свою очередь, "Ювентус" сыграл три матча и во всех добился победы с одинаковым счетом 1:0.

Интересно, что портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболистов "Ювентуса" в 564 миллиона евро, а "Тоттенхэма" – в 706 миллионов, т.е. суммарно составы клубом стоят более 1,2 миллиарда евро.

Матч "Тоттенхэм" – "Ювентус" начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Ювентус":

канал "Футбол 2"

трансляция на сайте oll.tv (в подписке)

Также во среду состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – Базель".