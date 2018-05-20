Где смотреть матч за "бронзу" Ворскла – "Заря"

20 мая завершится чемпионат Украины. В заключительном туре определится бронзовый призер Премьер-лиги и владелец прямой путевки в групповой этап Лиги Европы. На третье место претендуют полтавская "Ворскла" и луганская "Заря". Судьбу медалей команды определят в очном поединке в Полтаве на стадионе "Ворскла".

Напомним, чемпионом Украины досрочно стал донецкий "Шахтер", серебряные медали достались киевскому "Динамо".

Турнирное положение перед матчем "Ворскла" – "Заря":

Перед решающим матчем "Ворскла" опережает "Зарю" на три очка. В случае ничьей полтавчане сохранят за собой третью строчку и могут во второй раз в истории выступить в основной сетке еврокубка. В случае победы "Заря" сравняется с "бело-зелеными" по очкам, но будет опережать соперника по разнице забитых и пропущенных мячей – второй показатель при определении мест в турнирной таблице. Перед поединком у "Ворсклы" разница составляет 0 (35-35), а "Зари" +2 (44-42).

Интересно, что статистика очных поединков команд в чемпионате Украины одинаковая – по семь побед и 11 ничьих при разнице мячей 26:26.

В текущем сезоне "Ворскла" и "Заря" провели между собой три матча – по разу команды обменялись победами с одинаковым счетом 3:0, а еще один поединок завершился ничьей 1:1.

Кадровые потери перед матчем "Ворскла" – "Заря":

Перед важнейшим матчем обе команды понесли серьезные кадровые потери – из-за перебора карточек "Ворскла" лишилась главного бомбардира Юрия Коломойца, а "Заря" не сможет рассчитывать на Артема Гордиенко и Игоря Харатина.

Букмекеры о матче "Ворскла" – "Заря":

Букмекеры считают "Ворсклу" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Василия Сачко – 2.55, на ничью – 2.85, на победу "Зари" – 2.80.

Матч "Ворскла" – "Заря" начнется в 17:00. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете.

Смотреть матч "Ворскла" – "Заря":

"Футбол 1", live

"Футбол 2", понедельник, 20 мая, 00:25 (повтор)

"Футбол 2", понедельник, 20 мая, 15:20 (повтор)

"Футбол 2", вторник, 21 мая, 02:25 (повтор)

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