Где смотреть "украинское классико" "Шахтер" – "Динамо"

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Список трансляций главного матча в украинском футболе на ТВ и в интернете

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

В субботу, 3 ноября в Харькове на стадионе "Металлист" состоится центральный матч 14-го тура чемпионата Украины: в украинском классико" встретятся Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Матч начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. На нашем же сайте доступна онлайн трансляция матча "Шахтер" – "Динамо".

Это будет третья встреча команд в сезоне и вторая – в рамках национального чемпионата. В матче за суперкубок "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 1:0, а затем с таким же счетом одолело в 4-м туре Премьер-лиги.

В целом Паулу Фонсека не может обыграть команды Александра Хацкевича в чемпионате Украины уже шесть матчей подряд, поэтому матчи против "Динамо" для португальца – особенный раздражитель.

Головной боли наставнику "Шахтера" добавили кадровые проблемы – под вопросом участие в сегодняшнем матче лидеров команды Тайсона, Марлоса и Степаненко, точно не сыграет Фернандо. Добавим к этому дисквалифицированного Кайоде.

У киевлян не сможет сыграть Кадар, отстраненный за плевок в сторону судьи, а также травмированный Беседин.

Как мы уже сообщали, фаворитом у букмекеров является "Шахтер", коэффициент на их победу – 1.70, на ничью – 3.50, на победу "Динамо" – 4.40.

Смотреть матч "Шахтер" – "Динамо":

Футбол-2, live
Футбол-2, воскресенье, 06:00 (повтор)
Футбол-1, воскресенье, 10:55 (повтор)
Футбол-1, понедельник, 08:15 (повтор)
Футбол-2, понедельник, 14:55 (повтор)
Футбол-2, вторник, 13:50 (повтор)
Футбол-1, среда, 00:25 (повтор)
Oll.tv (в подписке)

Кстати, часть денег, полученных от реализации билетов на матч "Шахтер" – "Динамо", будет направлена на покупку оборудования для Харьковской областной детской больницы №1: с каждого билета 5 гривен пойдет на лечение детей.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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