Главное противостояние футбола: Месси превзошел Роналду по голам за клуб
Португалец еще в этом сезоне может догнать аргентинца – оба проведут по одному матчу
Лионель Месси в последнем туре чемпионата Испании против "Эйбара" сделал дубль и довёл число голов на клубном уровне до 602. Тем самым аргентинец опередил Криштиану Роналду, у которого на данный момент 601 гол за клуб. Месси при этом провёл 686 игр, а Роналду – 804.
В текущем сезоне оба игрока могут увеличить свой бомбардирский счёт, им осталось провести по одной игре. У Месси это финал Кубка Испании против "Валенсии", а у Роналду последняя игра в чемпионате Италии против "Сампдории". Отметим, что в текущем сезоне у Роналду 28 голов, а у Месси – 50.
Напомним, что во время празднования победы в Серии А Роналду ударил кубком сына и даже не извинился. Португалец так увлекся награждением, что не заметил, что задел трофеем сына, а затем и невесту.
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал MVP чемпионата Италии. Португальский футболист помог "Ювентусу" завоевать очередные золотые медали.
А форвард "Барселоны" в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры, сравнявшись по этому показателю со знаменитым Тельмо Саррой.
Криштиану Роналду поет с Джорджиной Родригес в авто:
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