Главный тренер сборной Германии госпитализирован накануне матчей отбора Евро-2020

Йоахим Лёв ен сможет присутствовать на ближайших матчах отбора на Евро-2020

Йоахим Лёв. Фото: AFP

Экс-вратарь сборной Германии Андреас Кепке будет замещать Йоахима Лёва на посту главного тренера бундестим в ближайших матчах против Беларуси (8 июня) и против Эстонии (11 июня), утверждает Kicker. Напомним, накануне Лёв был госпитализирован из-за проблем с сосудами. Как сообщает Bild, тренер получил травму во время занятий в спортзале, которая вызвала нарушение кровообращения в организме.

"Я чувствую себя очень хорошо. Нахожусь в постоянном контакте с моим штабом. У Маркуса Зорга, Энди Кепке и Оливера Бирхоффа есть большой опыт совместной работы, и вместе мы переживем мое отсутствие", – сказал Лёв.

Лёв провел 173 матча у руля сборной Германии. До этого он пропустил только один матч из-за дисквалификации.

Ранее мы сообщали, что в Германии не собираются увольнять главного тренера сборной до старта отбора на Евро-2020. Немцы провалили выступление на ЧМ-2018, а затем и Лигу наций. Решение по тренеру отложили до конца отбора на чемпионат Европы. Отбор на Евро-2020 немцы начали с феерической победы над Голландией.

Добавим, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко исключил из команды пятерых игроков накануне матчей с Сербией и Люксембургом.. Жертвами "оптимизации" состава национальной команды стали Петряк, Кравец, Сидорчук, Шабанов и Болбат.

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