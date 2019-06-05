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Главного тренера сборной Германии выписали из больницы, но к работе не допускают

5 июня, 18:36

Немецкий тренер был госпитализирован из-за проблем с сосудами

Йоахим Лев
Йоахим Лев. Фото: AFP

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв выписан из больницы, вице-президент Немецкого футбольного союза Райнхард Раубалль. 59-летний Лёв был госпитализирован 31 мая из-за проблем с сосудами. Как сообщает Bild, тренер получил травму во время занятий в спортзале, которая вызвала нарушение кровообращения в организме.

"С ним сейчас все хорошо, он выписан из больницы. Но мы сейчас не ждем его в команде, ему все еще нужен покой. Думаю, что к работе он вернется по меньшей мере через четыре недели", – сказал Райнхард.

Из-за травмы Лёва руководить сборной Германии в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 будет Маркус Зорг. 8 июня немцы сыграют с Белоруссией, 11 июня – с Эстонией.

Лёв провел 173 матча у руля сборной Германии. До этого он пропустил только один матч из-за дисквалификации.

Ранее мы сообщали, что в Германии не собираются увольнять главного тренера сборной до старта отбора на Евро-2020. Немцы провалили выступление на ЧМ-2018, а затем и Лигу наций. Решение по тренеру отложили до конца отбора на чемпионат Европы. Отбор на Евро-2020 немцы начали с феерической победы над Голландией.

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Тег сборная Германии, Евро-2020, Йоахим Лев

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СЭ

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