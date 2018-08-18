Главный тренер "Шахтера" сыграл в футбол с детьми во Львове

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека сыграл в футбол с детьми во Львове. Утром 18 августа, в день матча "Львов" – "Шахтер", Паулу Фонсека и Игор Дуляй отправились на площадку "Спортресурс", где постоянно занимаются мальчики и девочки в рамках проекта "Давай, играй!".

Суббота – матчевый день. Вместо будничных тренировок ребята проводят товарищеские встречи и соревнуются между собой, часто на одном поле собираются дети с разных площадок города.

Визит наставника и экс-футболиста "Шахтера", входящего в тренерский штаб, вызвал огромный интерес. Фонсека и Дуляй пожали руку каждому участнику проекта, а их собралось порядка шестидесяти, и провели двусторонку в роли играющих тренеров. Победил состав Фонсеки.

"Я не так часто играю, но сегодня был отличный матч. Моя команда сильна", – поделился впечатлениями Паулу Фонсека. – "Очень приятно приехать сюда и прожить этот превосходный момент вместе с ребятами. Здесь счастливая, радостная атмосфера! "Шахтер" развивает проект "Давай, играй!", чтобы мотивировать людей заниматься футболом. Всегда важно, чтобы клубы, федерации и государство переживали за привлечение детей к спорту и создание необходимых условий."

После игровой части пришло время подарков. Вечером дети организованно пойдут на стадион. Паулу вручил каждому ребенку по два билета на матч "Львов" – "Шахтер", командные фото с автографами, а также наградил футбольными мячами самых ярких игроков.

По окончании мероприятия главный тренер "оранжево-черных" ответил на вопросы журналистов:

– Как "Шахтер" готовился к поединку со "Львовом"? Что думаете о сопернике?

– К каждому матчу мы готовимся, учитывая характеристики наших оппонентов. "Львов" – отличная команда с хорошими идеями и своим стилем. Они очень опасны при выходе в контратаки. Ожидаем сложного противостояния с единственной целью – победить.

– Во "Львове" сменился наставник, а это значит, что и тактика может быть другой?

– Не могу сейчас сказать о тактике, поскольку у нового тренера было не так много времени на то, чтобы перестроить игроков. Но в мотивационном плане изменения всегда отчасти влияют на футболистов. Уверен, это произойдет.

– Вчера интернет взорвало заявление Сергея Рафаилова относительно вашей помощи "Браге" перед встречей Лиги Европы. Слышали об этом?

– Не представляю, кто это писал и говорил. Я не знаю этого человека, потому не могу никак прокомментировать. Могу лишь поздравить "Зарю", потому что она выиграла заслуженно. Это была не удача, а действительно их заслуга. Мои искренние поздравления "Заре", тренеру и футболистам. Теперь по "Браге". Я охарактеризовал "Зарю" как команду, которая находится на третьем месте в чемпионате Украины, как команду, которая великолепна в своей игре и показывает интересный футбол. Однако я сказал, что "Брага" сильнее "Зари". И даже сейчас, несмотря на то, что прошла "Заря", я продолжаю говорить, что "Брага" сильнее. Даже сам тренер "Зари" сказал, что "Брага" сильнее. Если говорить о том факте, что я хотел, чтобы "Брага" прошла дальше, – это абсолютно нормально. Это мой бывший клуб, где у меня огромное количество друзей. Если завтра я не буду в "Шахтере", а он будет играть в Португалии, я абсолютно уверен, что буду болеть за "Шахтер", независимо от соперника, с которым он встретится. Это абсолютно нормальные ситуации, в них нет ничего особенного. Я всегда отношусь с большим уважением к этому, именно потому я тогда так сказал. Но у людей есть свобода слова, и они могут говорить все, что хотят и думают. Но я не буду комментировать это.

– Вчера в Италии закрылось трансферное окно. В "Рому" сватали Тайсона… Уверены ли вы, что продолжите готовиться к Лиге чемпионов в нынешнем составе?

– Состав "Шахтера" никогда не закрыт. Всегда есть возможность прибавлять и улучшаться. Посмотрим. Мы анализируем ситуацию, но на данный момент пока не думаем о Лиге чемпионов – впереди матч чемпионата, переживаем только о нем. Не нужно напоминать, что сегодня к нам пришло много молодых ребят, которым нужно набраться опыта. У нас есть время, чтобы в будущем они стали важными исполнителями.

– Что скажете о новом тренере "Карпат"? (Команду возглавил бывший помощник Жозе Моуринью Жозе Мораиш - прим)

– Конечно, я его знаю. Обрадовался, что он пришел сюда. Он много лет работал с Жозе Моуриньо и обладает большим опытом. Надеюсь, он проведет отличную работу.