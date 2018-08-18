Главный тренер "Шахтера" сыграл в футбол с детьми во Львове
Визит наставника и экс-футболиста "Шахтера" вызвал огромный интерес
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека сыграл в футбол с детьми во Львове. Утром 18 августа, в день матча "Львов" – "Шахтер", Паулу Фонсека и Игор Дуляй отправились на площадку "Спортресурс", где постоянно занимаются мальчики и девочки в рамках проекта "Давай, играй!".
Суббота – матчевый день. Вместо будничных тренировок ребята проводят товарищеские встречи и соревнуются между собой, часто на одном поле собираются дети с разных площадок города.
Визит наставника и экс-футболиста "Шахтера", входящего в тренерский штаб, вызвал огромный интерес. Фонсека и Дуляй пожали руку каждому участнику проекта, а их собралось порядка шестидесяти, и провели двусторонку в роли играющих тренеров. Победил состав Фонсеки.
"Я не так часто играю, но сегодня был отличный матч. Моя команда сильна", – поделился впечатлениями Паулу Фонсека. – "Очень приятно приехать сюда и прожить этот превосходный момент вместе с ребятами. Здесь счастливая, радостная атмосфера! "Шахтер" развивает проект "Давай, играй!", чтобы мотивировать людей заниматься футболом. Всегда важно, чтобы клубы, федерации и государство переживали за привлечение детей к спорту и создание необходимых условий."
После игровой части пришло время подарков. Вечером дети организованно пойдут на стадион. Паулу вручил каждому ребенку по два билета на матч "Львов" – "Шахтер", командные фото с автографами, а также наградил футбольными мячами самых ярких игроков.
По окончании мероприятия главный тренер "оранжево-черных" ответил на вопросы журналистов:
– Как "Шахтер" готовился к поединку со "Львовом"? Что думаете о сопернике?
– К каждому матчу мы готовимся, учитывая характеристики наших оппонентов. "Львов" – отличная команда с хорошими идеями и своим стилем. Они очень опасны при выходе в контратаки. Ожидаем сложного противостояния с единственной целью – победить.
– Во "Львове" сменился наставник, а это значит, что и тактика может быть другой?
– Не могу сейчас сказать о тактике, поскольку у нового тренера было не так много времени на то, чтобы перестроить игроков. Но в мотивационном плане изменения всегда отчасти влияют на футболистов. Уверен, это произойдет.
– Вчера интернет взорвало заявление Сергея Рафаилова относительно вашей помощи "Браге" перед встречей Лиги Европы. Слышали об этом?
– Не представляю, кто это писал и говорил. Я не знаю этого человека, потому не могу никак прокомментировать. Могу лишь поздравить "Зарю", потому что она выиграла заслуженно. Это была не удача, а действительно их заслуга. Мои искренние поздравления "Заре", тренеру и футболистам. Теперь по "Браге". Я охарактеризовал "Зарю" как команду, которая находится на третьем месте в чемпионате Украины, как команду, которая великолепна в своей игре и показывает интересный футбол. Однако я сказал, что "Брага" сильнее "Зари". И даже сейчас, несмотря на то, что прошла "Заря", я продолжаю говорить, что "Брага" сильнее. Даже сам тренер "Зари" сказал, что "Брага" сильнее. Если говорить о том факте, что я хотел, чтобы "Брага" прошла дальше, – это абсолютно нормально. Это мой бывший клуб, где у меня огромное количество друзей. Если завтра я не буду в "Шахтере", а он будет играть в Португалии, я абсолютно уверен, что буду болеть за "Шахтер", независимо от соперника, с которым он встретится. Это абсолютно нормальные ситуации, в них нет ничего особенного. Я всегда отношусь с большим уважением к этому, именно потому я тогда так сказал. Но у людей есть свобода слова, и они могут говорить все, что хотят и думают. Но я не буду комментировать это.
– Вчера в Италии закрылось трансферное окно. В "Рому" сватали Тайсона… Уверены ли вы, что продолжите готовиться к Лиге чемпионов в нынешнем составе?
– Состав "Шахтера" никогда не закрыт. Всегда есть возможность прибавлять и улучшаться. Посмотрим. Мы анализируем ситуацию, но на данный момент пока не думаем о Лиге чемпионов – впереди матч чемпионата, переживаем только о нем. Не нужно напоминать, что сегодня к нам пришло много молодых ребят, которым нужно набраться опыта. У нас есть время, чтобы в будущем они стали важными исполнителями.
– Что скажете о новом тренере "Карпат"? (Команду возглавил бывший помощник Жозе Моуринью Жозе Мораиш - прим)
– Конечно, я его знаю. Обрадовался, что он пришел сюда. Он много лет работал с Жозе Моуриньо и обладает большим опытом. Надеюсь, он проведет отличную работу.
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