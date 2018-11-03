Хацкевича уволят после матча с "Шахтером" с вероятностью в 18 процентов

Сегодня, 13:59

В случае поражения "Шахтеру" отставание от первого места составит уже восемь баллов

Александр Хацкевич. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Александр Хацкевич. Фото ФК "Динамо"

Перед центральным матчем 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" в Харькове в букмекерских конторах начали принимать ставки на увольнении главного тренера киевлян Александра Хацкевича. Напомним, "украинское классико" состоится 3 ноября, начало – в 17:00. "Шахтер" – "Динамо" трансляция на нашем сайте доступна в виде текстового онлайна.

Так, вероятность отставки наставника киевлян оценивается коэффициентом 5. Есть перевести его в процентное соотношение, то получится всего 18 процентов. Ранее мы опубликовали другие коэффициенты букмекеров на матч "Шахтер" – "Динамо"

Напомним, об увольнении Хацкевича говорят чуть ли не с начала сезона, когда киевляне не смогли выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Тогда киевляне выдали неудачную серию из шести матчей без побед.

В предыдущем туре "Динамо" дома сенсационно уступили "Львову" и увеличили отставание от лидирующего "Шахтера" до пяти очков. Несмотря на это президент киевлян Игорь Суркис еще в сентябре заявил, что не будет спешить с увольнением Хацкевича, хотя лет 5-6 назад давно был поменял тренера.

Кстати, часть денег, полученных от реализации билетов на матч "Шахтер" – "Динамо", будет направлена на покупку оборудования для Харьковской областной детской больницы №1: с каждого билета 5 гривен пойдет на лечение детей.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александр Хацкевич

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Сегодня|Спорт

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