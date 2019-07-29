Наставник "Сантоса" получил дисквалификацию на один матч чемпионата Бразилии

Хорхе Сампаоли вошел в историю / Фото: AFP

Хорхе Сампаоли – первый тренер, наказанный за перебор желтых карточек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8 2019-07-29T12:04:09+03:00 Футбол Наставник "Сантоса" получил дисквалификацию на один матч чемпионата Бразилии

Главный тренер "Сантоса" Хорхе Сампаоли получил предупреждение от главного арбитра во время матча чемпионата Бразилии с "Аваи" (3:1). Это третья желтая карточка аргентинца в текущем турнире, поэтому, согласно новым правилам, Сампаоли дисквалифицирован на одну игру. Он стал первым тренером, получившим бан перебор желтых карточек.

Ранее тренеры получали дисквалификации лишь после красных карточек. Сампаоли пропустит матч с "Гойяс", который состоится 4 августа.

Напомним, что ранее Сампаоли работал со сборной Аргентины. Под его руководством команда только в заключительном туре южноамериканской квалификации завоевала путевку на чемпионат мира-2018, став в турнирной таблице третьей.

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На мундиале сборная Аргентины уступила Франции в матче 1/8 финала. Перед этим в групповом этапе ЧМ-2018 аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1), проиграли Хорватии (0:3) и победили Нигерию (2:1).

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Во время ЧМ-2018 появилась информация, что Месси оказывал прямое влияние на формирование состава сборной Аргентины на чемпионате мира. После того, как в двух стартовых играх Аргентина набрала всего одно очко, СМИ писали, что состав на игру выбирали Лео Месси и Хавьер Маскерано.

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