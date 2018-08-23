Хорваты решили оставить тренера, который дошел до финала чемпионата мира

Сегодня, 19:27

Златко Далич останется главным тренером сборной Хорватии по футболу

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич. Фото AFP
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич. Фото AFP

Исполком Хорватского футбольного союза (HNS) не стал разрывать контракт с главным тренером национальной команды Златко Даличем, сообщается на сайте HNS. На прошедшем чемпионате мира-2018 сборная Хорватии под руководством Далича завоевала серебряные медали. Действующий контракт 51-летнего тренера с HNS рассчитан до 31 июля 2020 года.

Исполком HNS состоялся в четверг. Отмечается, что на заседании также утвердили состав тренерских штабов национальных команд различных возрастов, были рассмотрены регламентные вопросы о национальных соревнованиях. Следующее заседание исполкома HNS пройдет 14 октября.

Ранее в августе Далич сообщил, что обсудил с главой Хорватского футбольного союза Давором Шукером прошлое и будущее сотрудничество. Тренер отметил, что стороны "разрешили все проблемы".

Далич возглавил сборную Хорватии в октябре прошлого года незадолго до окончания отборочного турнира ЧМ-2018.

На чемпионате мира 2018 года сборная Хорватии заняла первое место в группе с Аргентиной, Нигерией и Исландией, а затем в плей-офф обыграла сборные Дании, России и Англии, а в финале уступила команде Франции.
тренер, сборная Хорватии, Златко Далич

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Источник:

РСпорт

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