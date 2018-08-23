Хорваты решили оставить тренера, который дошел до финала чемпионата мира

Исполком Хорватского футбольного союза (HNS) не стал разрывать контракт с главным тренером национальной команды Златко Даличем, сообщается на сайте HNS. На прошедшем чемпионате мира-2018 сборная Хорватии под руководством Далича завоевала серебряные медали. Действующий контракт 51-летнего тренера с HNS рассчитан до 31 июля 2020 года.

Исполком HNS состоялся в четверг. Отмечается, что на заседании также утвердили состав тренерских штабов национальных команд различных возрастов, были рассмотрены регламентные вопросы о национальных соревнованиях. Следующее заседание исполкома HNS пройдет 14 октября.

Ранее в августе Далич сообщил, что обсудил с главой Хорватского футбольного союза Давором Шукером прошлое и будущее сотрудничество. Тренер отметил, что стороны "разрешили все проблемы".

Далич возглавил сборную Хорватии в октябре прошлого года незадолго до окончания отборочного турнира ЧМ-2018.

На чемпионате мира 2018 года сборная Хорватии заняла первое место в группе с Аргентиной, Нигерией и Исландией, а затем в плей-офф обыграла сборные Дании, России и Англии, а в финале уступила команде Франции.