Игрок "Аякса" спустя год после сердечного приступа вышел из комы
Абделхак Нури потерял сознание во время матча с "Вердером"
Полузащитник "Аякса" Абделхак Нури вышел из комы, сообщает The Sun. Он уже узнает близких и может общаться с ними. При этом, как сказал брат футболиста, его тело все еще не двигается. Иногда с помощью врачей он садится на инвалидную коляску. Родственники круглосуточно находятся вместе с ним.
Напомним, что 21-летний Нури в июле 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с "Вердером". В результате игрок получил необратимые повреждения мозга. "Аякс" утверждал, что предпосылок к этому не было, а первая помощь игроку оказывалась врачами клуба в соответствии с требованиями.
Родственники футболиста ранее обвиняли клуб в том, что игроку не оказали вовремя необходимую помощь. Позднее расследование показало, что состояние Нури могло быть лучше, если бы вовремя был использован дефибриллятор.
Когда семья Нури вернулась с сыном в Амстердам, то у дома неизлечимо больного Абдельхака встретили тысячи фанатов клуба, которые выразили слова поддержки родным футболиста.
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