Игрок "Баварии" заплатит более 10 миллионов евро, чтобы избежать проблем с испанской налоговой
Проблемы с законом у Хамеса Родригеса возникли за период выступдения в "Реале"
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес заплатит 11,7 миллиона евро, чтобы избежать дальнейшего разбирательства со стороны налоговых органов Испании, сообщает El Mundo. Отмечается, что речь идет о налогах, которые Хамес должен был заплатить в испанскую казну с доходов, получаемых с имиджевых прав.
Оспариваемая сумма составляла 6,3 миллиона евро, но с учетом различных штрафов выросла до 11,7 миллиона евро.
Напомним, Родригес перешел в мадридский "Реал" из "Монако" в 2014 году. Прошлым летом "Бавария" арендовала колумбийца с правом выкупа по окончании сезона-2018/19. В немецкой Бундеслиге Хамес принял участие в 23 матчах, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.
Во время выступления в "Баварии" Хамес Родригес попал в скандал с откровенными фото актрисы фильмов для взрослых. Футболист решил поближе познакомиться с красоткой после развода с женой.
Добавим, что в 2016 году колумбиец оказался в центре другого скандала после того, как испанские СМИ заподозрили его в измене супруге. Сообщалось, что Родригес проводил время в компании 23-летней русской модели Хельги Коробицыной, которая работает под псевдонимом Helga Lovekaty, когда его супруга находилась на родине на съемках местного телешоу.
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