Игрок "Баварии" заплатит более 10 миллионов евро, чтобы избежать проблем с испанской налоговой

Вчера, 19:18

Проблемы с законом у Хамеса Родригеса возникли за период выступдения в "Реале"

Хамес Родригес. Фото AFP
Хамес Родригес. Фото AFP

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес заплатит 11,7 миллиона евро, чтобы избежать дальнейшего разбирательства со стороны налоговых органов Испании, сообщает El Mundo. Отмечается, что речь идет о налогах, которые Хамес должен был заплатить в испанскую казну с доходов, получаемых с имиджевых прав.

Оспариваемая сумма составляла 6,3 миллиона евро, но с учетом различных штрафов выросла до 11,7 миллиона евро.

Напомним, Родригес перешел в мадридский "Реал" из "Монако" в 2014 году. Прошлым летом "Бавария" арендовала колумбийца с правом выкупа по окончании сезона-2018/19. В немецкой Бундеслиге Хамес принял участие в 23 матчах, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

Во время выступления в "Баварии" Хамес Родригес попал в скандал с откровенными фото актрисы фильмов для взрослых. Футболист решил поближе познакомиться с красоткой после развода с женой.

Добавим, что в 2016 году колумбиец оказался в центре другого скандала после того, как испанские СМИ заподозрили его в измене супруге. Сообщалось, что Родригес проводил время в компании 23-летней русской модели Хельги Коробицыной, которая работает под псевдонимом Helga Lovekaty, когда его супруга находилась на родине на съемках местного телешоу.
футбол, чемпионат Германии, Бавария, Хамес Родригес

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Источник:

Championat.ru

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