Игрок "Леванте" арестован за причастность к семи преступлениям

Тоньо Гарсия на днях продлил контракт с клубом, за который выступает с 2014 года

Гарсия подписывает новый контракт с "Леванте". Фото: Twitter

Игрок "Леванте" арестован за причастность к семи преступлениям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/eb3/b03/5c5eb3b0324b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/eb3/b03/5c5eb3b0324b7.jpg 2019-02-09T13:04:19+02:00 Футбол Тоньо Гарсия на днях продлил контракт с клубом, за который выступает с 2014 года

Защитник испанского "Леванте" Тоньо Гарсия был арестован по обвинению к причастности сразу к семи преступлениям. 29-летний футболист был задержан полицией в городе Теруэль (административный центр испанской провинции Арагон) и вместе с шестью другими подозреваемыми находится под стражей. Пятеро из подозреваемых уже предстали перед судом, двум оставшимся это еще предстоит.

По информации испанских СМИ, Тоньо подозревается в причастности к семи преступлениям, включая принадлежность к преступной группировке, вымогательство, угрозу убийством, фальсификацию документов и отмывание денег.

Расследование все еще продолжается, поэтому судья постановил, что судебный процесс будет закрытым.

В текущем сезоне Тоньо провел за клуб 17 матчей в Ла Лиге, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Стоит отметить, что 6 февраля Тоньо, выступающий за "Леванте" с 2014 года, продлил контракт с клубом до 2023 года.

Напомним, что испанский суд приговорил Криштиану к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере 18,8 миллиона евро. Роналду отбудет наказание условно, так как, по испанскому законодательству, нахождение в тюрьме предусмотрено только в случаях, когда срок превышает два года. Португалец обвинялся в том, что в период с 2011 по 2014 год, во время выступлений за мадридский "Реал", совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере 14,7 миллиона евро.

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