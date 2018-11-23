Игрока сборной Украины оштрафовали в Бельгии

В матче 15-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Андерлехт" принимал "Гент", "отличился" украинский защитник гостей Игорь Пластун. На 90-й минуте наш земляк получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Решение по поступку Пластуна уже приняла бельгийская федерация футбола. Сообщается, что футболист пропустит матч 16-го тура против "Антверпена". Кроме того, ему придется заплатить штраф размером в 1000 евро.

Напомним, что в "Гент" Игорь Пластун перешел в нынешнем году из болгарского "Лудогорца". На текущий момент в активе Пластуна 13 матчей за "Гент", в которых забитыми мячами он не отличился.

В заключительном матче Лиги наций против Словакии (1:4) Игорь Пластун дебютировал в составе сборной Украины – защитник появился на поле по ходу первого тайма, заменив травмированного Сергея Кривцова. А затем отыграл весь товарищеский поединок против Турции (0:0).

После поединка с турками главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко заявил: "Я доволен командой, доволен ее дебютантами".