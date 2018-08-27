Игроки сборной Германии на ЧМ-2018 разделились на два лагеря: "канакен" и "картошка"

Немецкие журналисты узнали детали конфликта внутри немецкой сборной, которая на чемпионате мира в России не смогла выйти из группы

Игроки сборной Германии по футболу на чемпионате мира 2018 года раскололись на два лагеря по национальному признаку и образу жизни, сообщает Bild со ссылкой на Spiegel. Одну группировку составляли футболисты преимущественно с иностранными корнями, в том числе Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган. По информации издания, эти игроки любят слушать рэп-музыку, носить дорогие ювелирные украшения и передвигаться на спортивных автомобилях. Второй лагерь составляли "типичные немцы" – Томас Мюллер, Матс Хуммельс и некоторые другие футболисты, отличающие более тихим и скромным образом жизни. Первую группу называли "канакен" (ругательное прозвище мигрантов в Германии), вторую – "картошка" (насмешливое название, которое турки дают немцам).

Как сообщается, во время чемпионата мира Мюллер часто пародировал и высмеивал жесты и манеру общения футболистов из другого лагеря сборной Германии. Также обе группировки были недовольны решениями главного тренера бундестим Йоахима Лева по составу команды на чемпионат мира. Боатенг и компания были рассержены отсутствием в заявке Лероя Сане, противоположный лагерь – невключением в состав Сандро Вагнера.

"Мы понимаем, что в будущем нам придется интенсивно посвящать себя этому вопросу (взаимоотношению игроков с разным происхождением). В любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы вновь стать настоящей командой", – заявил менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф.

Победитель чемпионата мира-2014 сборная Германии на мундиале в России не вышла из группы.