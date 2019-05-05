Игроки "Шахтера" выделили 2 млн гривен на ремонт спортзала, поврежденного в ходе боевых действий

Дети Красногоровки снова будут заниматься футболом, волейболом, настольным теннисом, гимнастикой и боксом

Новый спортзал в Красногоровка. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

5 мая в Красногоровке Донецкой области состоялось открытие обновленного спорткомплекса "Юбилейный". Зал, где постоянно тренируются дети, был поврежден в результате боевых действий. С предложением помочь выступили футболисты "Шахтера", выделив на ремонт объекта более 2 миллионов гривен. Работы продолжались два с половиной месяца. За это время демонтированы поврежденные конструкции, установлены новые оконные рамы и стеклопакеты из поликарбоната, проведены реконструкция фасада и отделочные работы внутри комплекса.

"Огромное спасибо футболистам и руководству клуба за помощь людям, живущим на линии соприкосновения. Этот зал для Красногоровки как второй дом. У нас спортивный город, но провести такой дорогостоящий ремонт мы не могли. А результат вы видите: жители пришли порадоваться тому, что спорткомплекс живет, – говорит волонтер Андрей Шапочка. – Ранее "Шахтер" подарил детям мячи, спортивную форму и инвентарь. Уверен, они будут заниматься здесь с еще большим энтузиазмом и ответственностью. Уже сегодня у нас запланированы игры. С понедельника продолжают работу секции футбола, волейбола, настольного тенниса, гимнастики и бокса".

В открытии спорткомплекса после ремонта приняли участие представители ФК "Шахтер", благотворительной организации Shakhtar Social, заместитель главы Марьинского района Владимир Шехирев. Между командами Красногоровки и Марьинки был проведен выставочный матч, где символичный первый удар по мячу сделала самая юная спортсменка.

"Для нас главное, чтобы у детей была возможность играть в футбол, – отмечает директор Shakhtar Social Инна Хмызова. – В рамках нашего основного проекта "Давай, играй!" мы делимся своими знаниями и опытом, открываем площадки, приглашаем и обучаем тренеров, обеспечиваем детей всем необходимым для тренировок. "Шахтер" – большой клуб. Что это значит сегодня? Не только быть чемпионами, но и приносить пользу обществу, в котором мы живем. В этом наша социальная ответственность. Единственный зал, где жители Красногоровки могут заниматься разными видами спорта, ранее находился в плачевном состоянии, но теперь выглядит по-другому. Мы будем и дальше поддерживать людей. Рядом расположена площадка нашего проекта "Давай, играй!": дети регулярно тренируются, а мы контролируем этот процесс и всегда стараемся помогать.

В торжественном мероприятии приняли участие 80 детей, большинство из которых постоянно посещают зал. Тренировки в Красногоровке не прекращались.

"Я занимаюсь футболом почти три года. Когда-то пришла посмотреть, как играют мальчики, и стала тренироваться сама, – рассказывает Мария Желновацкая. – Даже зимой, хоть было и прохладно, но все равно хорошо. Приходили, перед тренировкой убирали снег, а затем начинали играть. Но сейчас намного лучше – очень нравится, красота! Будет намного теплее и удобнее".

Поделилась своими впечатлениями и мама одного из юных спортсменов Алена:

"Мой сын Матвей играет в футбол с февраля. Когда пошла запись детей с четырех лет, мы пришли на первую же тренировку. Было холодно, но у нас парень жаркий, ему все нравится – мечтает быть футболистом. По сравнению с тем, как зал выглядел раньше, это небо и земля. Просто супер, мы даже не ожидали такого результата! Я рада, что ребенок может заниматься тем, что ему по душе, развиваться в спортивном направлении. Еще мы сами в школьные годы занимались здесь: кто-то легкой атлетикой, кто-то футболом, а кто-то шахматами. Этот зал – гордость нашего города".

Всего в спорткомплексе "Юбилейный" будут тренироваться порядка 100 детей.

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