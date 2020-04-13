Именинник дня – лохматый многолетний символ "Барселоны" Карлес Пуйоль

13 апреля – день рождения одного из самых известных и харизматических футболистов в истории "Барселоны". В этот день в 1978 году в каталонском поселке Побла-де-Сегур родился Карлес Пуйоль. С самого детства будущий капитан "Барсы" мечтал стать футболистом и реализовал свое желание, посвятив карьеру одному клубу. Читайте, как Пуйоля не пустили в эфир иранского ТВ из-за прически.

В юношеские годы Карлес пробовался даже на позициях вратаря и нападающего, но в итоге нашел себя в защите. В основной состав испанского гранда он пробился в возрасте 21 года, а через пять лет стал капитаном после ухода Луиса Энрике. За "Барселону" Пуйоль играл все 15 сезонов – до 2014 года, когда в 36 лет решил завязать со спортом. Парень был известен своей жесткой манерой, но в то же время его уважали и соперники за честность. Порой над ним посмеивались за сельское происхождение и прическу – лохматым он был с детства.

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В 2018 году звезды футбола сфотографировались с Путиным на Красной площади.

С "Барселоной" Пуйоль три раза выигрывал Лигу чемпионов, дважды – клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. В 2006 году его признали лучшим защитником Европы. Со сборной Испании побеждал на чемпионате мира-2010 и Евро-2008, а всего в ее составе провел ровно 100 матчей!

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Его любимая – модель Ванесса Лоренцо, с которой он с 2012 года. У пары в 2014 и 2016 годах родились две дочери.

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