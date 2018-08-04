Именитый защитник завершил карьеру в сборной Польши

Сегодня, 15:26

Лукаш Пищек сыграл в национальной команде более 60 матчей и даже носил капитанскую повязку

Лукаш Пищек. Фото AFP
Лукаш Пищек. Фото AFP

Защитник дортмундской "Боруссии" и сборной Польши Лукаш Пищек завершил международную карьеру. 33-летний польский футболист сыграл 65 матчей за польскую сборную и отметился тремя голами. Также Пищек принял участие в чемпионате мира 2018 года, на котором поляки не сумели выйти из группы. После провала в России Польша уволила главного тренера Адама Навалку и назначила Ежи Бженчека.

"В жизни иногда приходится принимать сложные, но рациональные решения. После долгих размышлений я сделал это. Мое путешествие в составе сборной Польши подошло к концу. В течение 11 лет я с гордостью представлял свою страну в составе национальной команды. Это было особенное время, и я всегда буду вспоминать о нем.

Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Тренерам Лео Бенаккеру, Францишеку Смуде, Вальдемару Форналику и Адаму Навалке спасибо за оказанное доверие. Я всегда старался учиться у них, перенимал опыт и знания. Спасибо персоналу и товарищам по команде, с которыми мне выпала честь представлять Польшу в 65 матчах с орлом на груди.

Я сохраню в памяти все эти игры и ту радость, что мы дарили болельщикам. Желаю успехов тренеру Ежи Бженчеку и нашей команде", – написал Пищек на странице в Instagram.

Ранее мы писали, что сборная Польши – худшая команда Европы на чемпионате мира. Поляки первыми из европейских сборных гарантировали себе невыход из группы на ЧМ-2018.
футбол, ЧМ-2018, сборная Польши, Лукаш Пищек

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Источник:

Championat.ru

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