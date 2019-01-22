Исчезновение самолета с аргентинским футболистом: появились новые подробности
Запрос на посадку поступил, когда самолет находился на высоте 1500 метров
Стали известны подробности пропажи самолета, на котором из Франции в Уэльс летел новичок "Кардифф Сити" нападающий Эмилиано Сала. Как сообщает RMC, воздушное судно запрашивало экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии. По словам полиции, запрос на посадку поступил, когда самолет находился на высоте 1500 метров. С радаров он пропал, находясь на высоте 700 метров.
Накануне вечером Сала попрощался с бывшими партнерами по "Нанту" и вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей.
Спасательные службы начали поиски пропавшего самолета, но в 2 часа ночи операцию пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий. Сегодня в 8 утра поиски снова возобновились. В настоящий момент поиски продолжаются недалеко от Нормандских островов.
Ранее сообщалось, что "Кардифф" заплатит за Салу рекордные для клуба 20,5 млн евро. Аргентинский форвард подписал с клубом контракт до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 12 голами, а также стал автором 2 результативных передач. Мы уже писали, что матч Кубка Франции перенесен из-за пропавшего футболиста. "Энтенте" и "Нант" должны были сыграть 23 января.
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