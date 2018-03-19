Итоги еврокубков для Украины: безальтернативный "Шахтер" и дежавю в Киеве

На прошлой неделе последние два представителя Украины в еврокубках синхронными поражениями от римских клубов подвели черту под очередной попыткой наших клубов покорить Лигу чемпионов и Лигу Европы. "Сегодня" предлагает вашему вниманию дайджест памятных вещей, которые случились с нашими европолпредами в сезоне 2017/18.

КОМАНДА ГОДА

"Шахтер". Безальтернативный вариант - в условиях общей деградации украинского футбола, когда уровень чемпионата просто смешно сравнивать с тем, что был 5 лет назад, донецкий клуб выдал, пожалуй, лучший свой евросезон со времен выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. 4 домашних победы подряд, первое поражение в сезоне для "Ман Сити", реальные шансы на выход во второй раунд плей-офф до конца игры с "Ромой" - спасибо, парни, это было круто.

ПОБЕДА ГОДА

"Шахтер" - "Наполи" - 2:1. У остальных украинских клубов или не было побед, или были, но над соперниками, которые уступают в классе априори. Почему не выигрыш у "Сити"? Потому что все же состав англичан, которые все для себя к шестому туру решили, был далековат от оптимального. Плюс победа над "Наполи" заложила основу для преимущества над итальянцами в битве за второе место.

ИГРОК ГОДА

Фред. "Лучший игрок чемпионата Украины" - звучит неплохо, но для появления ценника в 50 миллионов фунтов этого мало. Именно выступления бразильца против "Наполи", "Фейеноорда", "Манчестер Сити" и "Ромы" взвинтили цену на него. Уже летом он может отправиться в тот же "Сити", к соседям из "Юнайтед", в "Ювентус" - да практически в любой топ-клуб Европы и мира. Важность игрока в успехе "Шахтера" как раз подчеркивает смазанная концовка - стоило ему в Риме сыграть не так успешно, как обычно, как "горняки" потеряли - даже не в контроле мяча, а в остроте.

СКАНДАЛ ГОДА

Отказ Хачериди выйти на замену с "Лацио". Евгений- не единственный игрок с именем, который отказывался выйти на замену, поступок не уникальный, вспомните хотя бы де Росси, отказавшегося выйти на замену в игре отбора на ЧМ со Швецией. Негатив тут привносит выбранный игроком момент для демарша - альтернативой Хачериди был только малоопытный Шабанов, которого Хацкевичу и пришлось бросать в бой. В момент, когда на кону стоит вопрос о выходе в четвертьфинал еврокубка, поведение динамовца выглядело чуть ли не местью тренеру, отношения с которым не сложились.

УДАЛЕНИЕ ГОДА

Гармаш с "Лацио". В принципе событие, которое могло бы претендовать на победу и в предыдущей номинации. Денис, уже понимавший, что пропустит следующий матч из-за перебора карточек, решил после финального свистка высказать судье все, что думает о количестве добавленного времени и добавленных метрах для штрафного "Лацио". Держали всей командой, Бойко даже пришлось отгонять хавбека чуть ли не тумаками. Уж сколько лет мы ждем, что Гармаш повзрослеет, а воз и ныне там.

КОНЦОВКА ГОДА

"Динамо" с "Янг Бойз" в Швейцарии в Лиге чемпионов. А ведь первый звоночек прозвенел еще в Киеве, когда Фасснахт сделал счет 2:1. Тогда удалось быстро забить еще раз, что, возможно, даже сыграло против "Динамо" в ответной игре - команда действовала крайне инертно, словно понимая, что растранжирить преимущество в два гола с этим соперником еще надо суметь. Сумели, на 89-й минуте в Берне ошибся Коваль - и все. Возможно, чтобы компенсировать недополученные деньги от непопадания в Лигу чемпионов и пришлось наконец отпустить Ярмоленко.

НЕОЖИДАННОСТЬ ГОДА

Поражение "Динамо" от "Скендербеу". На сенсацию года событие все же не тянет - и киевляне к тому моменту уже решили вопрос с выходом в плей-офф Лиги Европы, и игра команды приучила, что она может провалиться даже против таких соперников. Но все же - при том, что удалось открыть счет, при том, что играли почти оптимальным составом, проигрывать при пустых трибунах в Албании... Это как-то перебор.

ДЕЖАВЮ ГОДА

"Динамо" с "Янг Бойз". Хоть какое-то подобие мести, но "Динамо" все же организовало. Само по себе повторное попадание в одну группу с соперником, лишившим тебя Лиги чемпионов, уже должно мотивировать. Киевляне не смогли обыграть швейцарцев дома, где вообще пришлось дважды отыгрываться, но на выезде благодаря голу Буяльского свои 3 очка взяли.

КАМБЕК ГОДА

"Динамо" с "Партизаном". Нестабильность "Динамо" и перепады в уровне игры и отношении к сопернику иногда все же дарили и позитивные эмоции - вот на выезде с сербами смогли переломить ход матча. Проигрывали к перерыву 0:2, а победили 3:2 с решающим голом в концовке. Это было хорошо - хоть и с поправкой на то, что таких соперников "Динамо" обязано побеждать без таких нервов.

ЕВРОБОМБАРДИР ГОДА

Жуниор Мораес. Бразилец с 7 голами стал одним из лучших бомбардиров Лиги Европы этого сезона. С учетом того, что в ряде матчей основным форвардом "Динамо" был Мбокани, а то и Беседин, - достижение весьма достойное. В том числе достойное внимания других клубов, и неслучайно уже сейчас говорят, что Мораес может стать игроком... "Шахтера".

ДЕБЮТ ГОДА

"Олимпик". Для клуба, который был основан в 2001 году, пройти за столь короткий срок путь до выступления в еврокубках - неплохой результат. В этом плане "Олимпику" есть чем гордиться. Но и стремиться к новым высотам тоже стоит - поражение от ПАОК в гостях вышло практически безвариантным, хотя домашняя ничья давала надежды на более позитивный итог.

СТАНДАРТ ГОДА

Угловой, после которого Игорь Харатин забил в Бильбао. На луганский клуб в гостях против басков не ставил никто, да еще и после стартовой неудачи в группе. Победа позволила ввязаться в борьбу за выход из группы. Да, это не так красиво, как голы Морозюка или Фреда прямыми ударами со штрафных, но по значению гол важнее. Плюс на фоне общих проблем украинских команд с угловыми забить "Атлетику", который в этом плане традиционно хорош, дорогого стоит.

ТРАНСЛЯЦИЯ ГОДА

Матч "Астра" - "Александрия". ТВ-каналы в Румынии игру еврокубка не снимали. Фантастика как для второго десятилетия XXI века. А ведь на центральной площади в Александрии уже организовали фан-зону - с концертом Русланы и большим экраном под матч. "Александрия" выкрутилась, устроив трансляцию-самоделку через YouTube.

ГОЛ ГОДА

Сваток пяткой "Герте". И еще одна победа луганчан в номинации, где отмечают примечательные голы. Здесь важна не только красота, но и время – 79-я минута при счете 1:1, а также то, что Сваток по своему амплуа центрбек, то есть от него такого шедевра мало кто мог ждать.

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ ГОДА

Шахов, Чигринский, Фернандиньо, Туре – квартет футболистов, которые много лет играли в УПЛ, а теперь вот встретились с нашими клубами в еврокубках. Фернандиньо и Туре в "Ман Сити" обменялись победами с "Шахтером" и дружно вышли дальше, а вот у украинских игроков после встреч с клубами с родины было диаметрально противоположное настроение: ПАОК Шахова выбил "Олимпик", а АЕК Чигринского уступил "Динамо", причем проиграл, не проиграв.

ФАНЫ ГОДА

Киевляне на матче с "Лацио". 52 тысячи болельщиков - результат, которого не было почти 3 года. Учитывая, что достигнут он был в морозном весеннем Киеве, показатель впечатляет еще сильнее. Хочется верить, что рано или поздно такие показатели все же снова войдут в норму.