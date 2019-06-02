Итоговый рейтинг УЕФА-2018/19: Украина теряет позиции

Наша команда закончила год на девятом месте, а лидирует Испания

"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов. Фото: AFP

На континенте завершился еврокубковый сезон. Он выдался сверхуспешным для английских клубов. В Лиге чемпионов и Лиге Европы были чисто английские финалы. Это позволило ассоциации больше всех набрать очков в рейтинге УЕФА – 22,642. Тем не менее, до лидирующей Испании еще очень далеко.

Обзор финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" – 0:2

Обзор финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" – 4:1

Что касается Украины, то наши клубы набрали всего 5,600 очков, что опустило страну на одну позицию в рейтинге – Украина финишировала на девятом месте.

Итоговый рейтинг УЕФА

№ Страна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Р К 1 Испания 20.214 23.928 20.142 19.714 19.571 103.569 7 2 Англия 13.571 14.250 14.928 20.071 22.642 85.462 7 3 Италия 19.000 11.500 14.250 17.333 12.642 74.725 7 4 Германия 15.857 16.428 14.571 9.857 15.214 71.927 7 5 Франция 10.916 11.083 14.416 11.500 10.583 58.498 6 6 Россия 9.666 11.500 9.200 12.600 7.583 50.549 6 7 Португалия 9.083 10.500 8.083 9.666 10.900 48.232 5 8 Бельгия 9.600 7.400 12.500 2.600 7.800 39.900 5 9 Украина 10.000 9.800 5.500 8.000 5.600 38.900 5 10 Турция 6.000 6.600 9.700 6.800 5.500 34.600 5 11 Голландия 6.083 5.750 9.100 2.900 8.600 32.433 5 12 Австрия 4.125 3.800 7.375 9.750 6.200 31.250 5 13 Чехия 3.875 7.300 5.500 5.500 6.500 28.675 5 14 Греция 6.200 5.400 5.800 5.100 5.100 27.600 5 15 Хорватия 6.875 4.500 5.125 5.125 5.750 27.375 4 16 Дания 2.900 5.500 8.500 5.250 4.875 27.025 4 17 Швейцария 6.900 5.300 4.300 6.500 3.900 26.900 5 18 Кипр 3.300 3.000 5.500 7.000 6.125 24.925 4 19 Сербия 2.750 4.250 2.875 6.375 6.000 22.250 4 20 Шотландия 4.000 3.000 4.375 4.000 6.750 22.125 4 21 Беларусь 5.500 5.125 3.000 3.250 5.000 21.875 4 22 Швеция 3.900 4.750 2.750 5.375 4.125 20.900 4 23 Норвегия 2.200 7.250 1.375 4.000 5.375 20.200 4 24 Казахстан 3.375 4.625 2.750 4.250 4.250 19.250 4 25 Польша 4.750 5.500 3.875 2.875 2.250 19.250 4 26 Азербайджан 3.625 4.375 4.250 4.375 2.375 19.000 4 27 Израиль 1.375 2.250 6.750 5.625 2.625 18.625 4 28 Болгария 4.250 1.000 4.250 4.000 4.000 17.500 4 29 Румыния 5.125 2.250 3.300 2.900 2.375 15.950 4 30 Словакия 2.750 3.750 2.125 1.875 5.125 15.625 4 31 Словения 4.000 1.000 2.250 4.625 3.125 15.000 4 32 Лихтенштейн 2.500 5.000 2.500 2.000 1.500 13.500 1 33 Венгрия 2.125 1.625 1.875 1.625 3.250 10.500 4 34 Македония 1.125 1.500 1.250 3.125 1.000 8.000 4 35 Молдова 1.750 1.250 0.875 2.750 1.125 7.750 4 36 Албания 0.875 2.125 0.875 2.625 1.000 7.500 4 37 Ирландия 2.000 0.700 2.625 1.125 1.000 7.450 4 38 Финляндия 2.400 1.000 1.750 1.250 0.875 7.275 4 39 Исландия 2.500 1.125 1.000 1.125 1.500 7.250 4 40 Босния 1.750 1.500 0.500 1.375 2.000 7.125 4 41 Литва 0.500 0.750 0.500 2.375 2.625 6.750 4 42 Латвия 0.250 1.625 1.375 0.750 1.625 5.625 4 43 Люксембург 0.500 0.750 0.750 0.875 2.625 5.500 4 44 Армения 0.375 1.625 1.125 0.625 1.500 5.250 4 45 Мальта 0.125 0.875 1.250 1.375 1.500 5.125 4 46 Эстония 1.500 1.000 1.375 0.625 0.500 5.000 4 47 Грузия 1.250 0.625 1.125 0.125 1.625 4.750 4 48 Уэльс 0.125 1.500 1.000 0.500 1.000 4.125 4 49 Черногория 0.750 1.000 0.875 1.125 0.375 4.125 4 50 Фареры 1.375 0.375 0.375 0.750 1.125 4.000 4 51 Гибралтар 0.250 0.750 1.500 0.500 1.000 4.000 3 52 Сев.Ирландия 1.375 0.750 0.500 0.750 0.500 3.875 4 53 Косово 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 2 54 Андорра 0.500 0.166 0.166 0.166 0.833 1.831 3 55 Сан-Марино 0.000 0.000 0.000 0.166 0.500 0.666 3

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