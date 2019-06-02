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Итоговый рейтинг УЕФА-2018/19: Украина теряет позиции

2 июня, 22:29

Наша команда закончила год на девятом месте, а лидирует Испания

"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов
"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов. Фото: AFP

На континенте завершился еврокубковый сезон. Он выдался сверхуспешным для английских клубов. В Лиге чемпионов и Лиге Европы были чисто английские финалы. Это позволило ассоциации больше всех набрать очков в рейтинге УЕФА – 22,642. Тем не менее, до лидирующей Испании еще очень далеко.

Обзор финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" – 0:2

Обзор финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" – 4:1

Что касается Украины, то наши клубы набрали всего 5,600 очков, что опустило страну на одну позицию в рейтинге – Украина финишировала на девятом месте.

Итоговый рейтинг УЕФА

Страна14/1515/1616/1717/1818/19РК
1Испания20.21423.92820.14219.71419.571103.5697
2Англия13.57114.25014.92820.07122.64285.4627
3Италия19.00011.50014.25017.33312.64274.7257
4Германия15.85716.42814.5719.85715.21471.9277
5Франция10.91611.08314.41611.50010.58358.4986
6Россия9.66611.5009.20012.6007.58350.5496
7Португалия9.08310.5008.0839.66610.90048.2325
8Бельгия9.6007.40012.5002.6007.80039.9005
9Украина10.0009.8005.5008.0005.60038.9005
10Турция6.0006.6009.7006.8005.50034.6005
11Голландия6.0835.7509.1002.9008.60032.4335
12Австрия4.1253.8007.3759.7506.20031.2505
13Чехия3.8757.3005.5005.5006.50028.6755
14Греция6.2005.4005.8005.1005.10027.6005
15Хорватия6.8754.5005.1255.1255.75027.3754
16Дания2.9005.5008.5005.2504.87527.0254
17Швейцария6.9005.3004.3006.5003.90026.9005
18Кипр3.3003.0005.5007.0006.12524.9254
19Сербия2.7504.2502.8756.3756.00022.2504
20Шотландия4.0003.0004.3754.0006.75022.1254
21Беларусь5.5005.1253.0003.2505.00021.8754
22Швеция3.9004.7502.7505.3754.12520.9004
23Норвегия2.2007.2501.3754.0005.37520.2004
24Казахстан3.3754.6252.7504.2504.25019.2504
25Польша4.7505.5003.8752.8752.25019.2504
26Азербайджан3.6254.3754.2504.3752.37519.0004
27Израиль1.3752.2506.7505.6252.62518.6254
28Болгария4.2501.0004.2504.0004.00017.5004
29Румыния5.1252.2503.3002.9002.37515.9504
30Словакия2.7503.7502.1251.8755.12515.6254
31Словения4.0001.0002.2504.6253.12515.0004
32Лихтенштейн2.5005.0002.5002.0001.50013.5001
33Венгрия2.1251.6251.8751.6253.25010.5004
34Македония1.1251.5001.2503.1251.0008.0004
35Молдова1.7501.2500.8752.7501.1257.7504
36Албания0.8752.1250.8752.6251.0007.5004
37Ирландия2.0000.7002.6251.1251.0007.4504
38Финляндия2.4001.0001.7501.2500.8757.2754
39Исландия2.5001.1251.0001.1251.5007.2504
40Босния1.7501.5000.5001.3752.0007.1254
41Литва0.5000.7500.5002.3752.6256.7504
42Латвия0.2501.6251.3750.7501.6255.6254
43Люксембург0.5000.7500.7500.8752.6255.5004
44Армения0.3751.6251.1250.6251.5005.2504
45Мальта0.1250.8751.2501.3751.5005.1254
46Эстония1.5001.0001.3750.6250.5005.0004
47Грузия1.2500.6251.1250.1251.6254.7504
48Уэльс0.1251.5001.0000.5001.0004.1254
49Черногория0.7501.0000.8751.1250.3754.1254
50Фареры1.3750.3750.3750.7501.1254.0004
51Гибралтар0.2500.7501.5000.5001.0004.0003
52Сев.Ирландия1.3750.7500.5000.7500.5003.8754
53Косово0.0000.0000.0000.0002.5002.5002
54Андорра0.5000.1660.1660.1660.8331.8313
55Сан-Марино0.0000.0000.0000.1660.5000.6663

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Сегодня|Спорт

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