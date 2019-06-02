Итоговый рейтинг УЕФА-2018/19: Украина теряет позиции
Наша команда закончила год на девятом месте, а лидирует Испания
На континенте завершился еврокубковый сезон. Он выдался сверхуспешным для английских клубов. В Лиге чемпионов и Лиге Европы были чисто английские финалы. Это позволило ассоциации больше всех набрать очков в рейтинге УЕФА – 22,642. Тем не менее, до лидирующей Испании еще очень далеко.
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Что касается Украины, то наши клубы набрали всего 5,600 очков, что опустило страну на одну позицию в рейтинге – Украина финишировала на девятом месте.
Итоговый рейтинг УЕФА
|№
|Страна
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|Р
|К
|1
|Испания
|20.214
|23.928
|20.142
|19.714
|19.571
|103.569
|7
|2
|Англия
|13.571
|14.250
|14.928
|20.071
|22.642
|85.462
|7
|3
|Италия
|19.000
|11.500
|14.250
|17.333
|12.642
|74.725
|7
|4
|Германия
|15.857
|16.428
|14.571
|9.857
|15.214
|71.927
|7
|5
|Франция
|10.916
|11.083
|14.416
|11.500
|10.583
|58.498
|6
|6
|Россия
|9.666
|11.500
|9.200
|12.600
|7.583
|50.549
|6
|7
|Португалия
|9.083
|10.500
|8.083
|9.666
|10.900
|48.232
|5
|8
|Бельгия
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|7.800
|39.900
|5
|9
|Украина
|10.000
|9.800
|5.500
|8.000
|5.600
|38.900
|5
|10
|Турция
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|5.500
|34.600
|5
|11
|Голландия
|6.083
|5.750
|9.100
|2.900
|8.600
|32.433
|5
|12
|Австрия
|4.125
|3.800
|7.375
|9.750
|6.200
|31.250
|5
|13
|Чехия
|3.875
|7.300
|5.500
|5.500
|6.500
|28.675
|5
|14
|Греция
|6.200
|5.400
|5.800
|5.100
|5.100
|27.600
|5
|15
|Хорватия
|6.875
|4.500
|5.125
|5.125
|5.750
|27.375
|4
|16
|Дания
|2.900
|5.500
|8.500
|5.250
|4.875
|27.025
|4
|17
|Швейцария
|6.900
|5.300
|4.300
|6.500
|3.900
|26.900
|5
|18
|Кипр
|3.300
|3.000
|5.500
|7.000
|6.125
|24.925
|4
|19
|Сербия
|2.750
|4.250
|2.875
|6.375
|6.000
|22.250
|4
|20
|Шотландия
|4.000
|3.000
|4.375
|4.000
|6.750
|22.125
|4
|21
|Беларусь
|5.500
|5.125
|3.000
|3.250
|5.000
|21.875
|4
|22
|Швеция
|3.900
|4.750
|2.750
|5.375
|4.125
|20.900
|4
|23
|Норвегия
|2.200
|7.250
|1.375
|4.000
|5.375
|20.200
|4
|24
|Казахстан
|3.375
|4.625
|2.750
|4.250
|4.250
|19.250
|4
|25
|Польша
|4.750
|5.500
|3.875
|2.875
|2.250
|19.250
|4
|26
|Азербайджан
|3.625
|4.375
|4.250
|4.375
|2.375
|19.000
|4
|27
|Израиль
|1.375
|2.250
|6.750
|5.625
|2.625
|18.625
|4
|28
|Болгария
|4.250
|1.000
|4.250
|4.000
|4.000
|17.500
|4
|29
|Румыния
|5.125
|2.250
|3.300
|2.900
|2.375
|15.950
|4
|30
|Словакия
|2.750
|3.750
|2.125
|1.875
|5.125
|15.625
|4
|31
|Словения
|4.000
|1.000
|2.250
|4.625
|3.125
|15.000
|4
|32
|Лихтенштейн
|2.500
|5.000
|2.500
|2.000
|1.500
|13.500
|1
|33
|Венгрия
|2.125
|1.625
|1.875
|1.625
|3.250
|10.500
|4
|34
|Македония
|1.125
|1.500
|1.250
|3.125
|1.000
|8.000
|4
|35
|Молдова
|1.750
|1.250
|0.875
|2.750
|1.125
|7.750
|4
|36
|Албания
|0.875
|2.125
|0.875
|2.625
|1.000
|7.500
|4
|37
|Ирландия
|2.000
|0.700
|2.625
|1.125
|1.000
|7.450
|4
|38
|Финляндия
|2.400
|1.000
|1.750
|1.250
|0.875
|7.275
|4
|39
|Исландия
|2.500
|1.125
|1.000
|1.125
|1.500
|7.250
|4
|40
|Босния
|1.750
|1.500
|0.500
|1.375
|2.000
|7.125
|4
|41
|Литва
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|2.625
|6.750
|4
|42
|Латвия
|0.250
|1.625
|1.375
|0.750
|1.625
|5.625
|4
|43
|Люксембург
|0.500
|0.750
|0.750
|0.875
|2.625
|5.500
|4
|44
|Армения
|0.375
|1.625
|1.125
|0.625
|1.500
|5.250
|4
|45
|Мальта
|0.125
|0.875
|1.250
|1.375
|1.500
|5.125
|4
|46
|Эстония
|1.500
|1.000
|1.375
|0.625
|0.500
|5.000
|4
|47
|Грузия
|1.250
|0.625
|1.125
|0.125
|1.625
|4.750
|4
|48
|Уэльс
|0.125
|1.500
|1.000
|0.500
|1.000
|4.125
|4
|49
|Черногория
|0.750
|1.000
|0.875
|1.125
|0.375
|4.125
|4
|50
|Фареры
|1.375
|0.375
|0.375
|0.750
|1.125
|4.000
|4
|51
|Гибралтар
|0.250
|0.750
|1.500
|0.500
|1.000
|4.000
|3
|52
|Сев.Ирландия
|1.375
|0.750
|0.500
|0.750
|0.500
|3.875
|4
|53
|Косово
|0.000
|0.000
|0.000
|0.000
|2.500
|2.500
|2
|54
|Андорра
|0.500
|0.166
|0.166
|0.166
|0.833
|1.831
|3
|55
|Сан-Марино
|0.000
|0.000
|0.000
|0.166
|0.500
|0.666
|3
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