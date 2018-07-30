Иван Петряк забил два гола в чемпионате Венгрии

24-летний украинский атакующий полузащитник Иван Петряк забил первые голы в чемпионате Венгрии. Вчера в матче второго тура его "Ференцварош" на выезде играл против МТК и победил со счетом – 4:1. Петряк дважды поражал ворота другого украинца – голкипера МТК Артема Кичака. На счету Ивана второй и третий мячи команды. Отметим, что первый гол также был забит при непосредственном участии украинца.

Видео успехов Петряка выложил в своем Facebook его агент Иван Пироженко.

Напомним, что в начале июля Петряк, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", перешел в "Ференцварош" на правах аренды до конца чемпионата.

В прошлом сезоне Иван Петряк провел за "Шахтер" 14 матчей в чемпионате Украины, 2 матча в Кубке Украины, а также 1 матч в Лиге чемпионов, наиграв в общей сложности 686 минут. За это время Петряк успел отличиться 2 голами.

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