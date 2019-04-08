Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Из сборной "ЛНР" – в сборную Украины: скандальный Святослав Марканич сыграл под сине-желтым флагом

Сегодня, 22:01

Неожиданный поворот в карьере голкипера, выступавшего за непризнанную "ЛНР" в ее первом матче в Сухуми

Святослав Марканич
Святослав Марканич.
Из сборной "ЛНР" – в сборную Украины: скандальный Святослав Марканич сыграл под сине-желтым флагом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b96/664/5cab966640d8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b96/664/5cab966640d8b.jpg Футбол Неожиданный поворот в карьере голкипера, выступавшего за непризнанную "ЛНР" в ее первом матче в Сухуми

35-летний голкипер Святослав Марканич принял участие в товарищеском матче сборной Украины по мини-футболу против Швейцарии. Игра завершилась со счетом 10:2 в пользу украинцев. Но интернет взорвал не результат, а факт участия в этом поединке Марканича. В 2015 году он был замечен в составе сборной так называемой "ЛНР" в товарищеском матче против сборной Абхазии (0:1) в Сухуми. Что не помешало ему теперь сыграть за украинскую национальную команду и держать руку на сердце во время исполнения гимна Украины перед матчем.

Сейчас Марканич выступает за мини-футбольный клуб "Факторум" (Киев). Ранее он защищал цвета "Зари" и алчевской "Стали". Играл также за любительские команды "Горняк", "Заря" и "Буча". "Факторум" в прошлом году стал чемпионом Украины по мини-футболу.

Мини-футбол - игра на открытом стадионе с синтетическим покрытием размером 30х50 м. Команды играют в формате 5 на 5 плюс вратари. В некоторых странах отдают предпочтение формату с восемью игроками на поле.

Как сообщалось ранее, футболисты из чемпионатов "ДНР" и "ЛНР" не могут выступать в чемпионате Украины. Об этом заявлял президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров.

Также ранее мы сообщали, что ФФУ отчислила с тренерских курсов двух учеников, поддерживающих аннексию Крыма. Они открыто поддерживали политику России в отношении непризнания территориальной целостности Украины

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Сборная Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Из сборной "ЛНР" – в сборную Украины: скандальный Святослав Марканич сыграл под сине-желтым флагом". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua.tribuna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

4 апреля, 11:38

Лучшей командой планеты остается национальная сборная Бельгии

Украина – в зоне риска: босс УЕФА грозит исключением из еврокубков за расизм

3 апреля, 10:26

Александец Чеферин готовит ужесточение санкций: "Обезьяньи уханья – это безумие"

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

На кого никогда не наезжают в тюрьме

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Ляпы и ошибки в «Маше и Медведе»

Названа самая полезная для здоровья человека рыба

Победительница Евровидения-2018 появилась на публике в бикини

Генерал озвучил сценарий масштабного вторжения России

Хамес получил европейское гражданство

Диетолог назвала самый полезный суп

9 знаменитых актеров, отсидевших в тюрьме
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

Вчера, 16:29

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора

Вчера, 11:41

Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

6 апреля, 20:07

Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"

6 апреля, 09:53

"Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

В королевской семье пополнение: что известно о ребенке Меган

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?

В Кремле признались, какой президент Украины нужен Кремлю