Из сборной "ЛНР" – в сборную Украины: скандальный Святослав Марканич сыграл под сине-желтым флагом

Неожиданный поворот в карьере голкипера, выступавшего за непризнанную "ЛНР" в ее первом матче в Сухуми

Святослав Марканич.

Из сборной "ЛНР" – в сборную Украины: скандальный Святослав Марканич сыграл под сине-желтым флагом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b96/664/5cab966640d8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b96/664/5cab966640d8b.jpg 2019-04-08T22:01:29+03:00 Футбол Неожиданный поворот в карьере голкипера, выступавшего за непризнанную "ЛНР" в ее первом матче в Сухуми

35-летний голкипер Святослав Марканич принял участие в товарищеском матче сборной Украины по мини-футболу против Швейцарии. Игра завершилась со счетом 10:2 в пользу украинцев. Но интернет взорвал не результат, а факт участия в этом поединке Марканича. В 2015 году он был замечен в составе сборной так называемой "ЛНР" в товарищеском матче против сборной Абхазии (0:1) в Сухуми. Что не помешало ему теперь сыграть за украинскую национальную команду и держать руку на сердце во время исполнения гимна Украины перед матчем.

Сейчас Марканич выступает за мини-футбольный клуб "Факторум" (Киев). Ранее он защищал цвета "Зари" и алчевской "Стали". Играл также за любительские команды "Горняк", "Заря" и "Буча". "Факторум" в прошлом году стал чемпионом Украины по мини-футболу.

Мини-футбол - игра на открытом стадионе с синтетическим покрытием размером 30х50 м. Команды играют в формате 5 на 5 плюс вратари. В некоторых странах отдают предпочтение формату с восемью игроками на поле.

Как сообщалось ранее, футболисты из чемпионатов "ДНР" и "ЛНР" не могут выступать в чемпионате Украины. Об этом заявлял президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров.

Также ранее мы сообщали, что ФФУ отчислила с тренерских курсов двух учеников, поддерживающих аннексию Крыма. Они открыто поддерживали политику России в отношении непризнания территориальной целостности Украины

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Из сборной "ЛНР" – в сборную Украины: скандальный Святослав Марканич сыграл под сине-желтым флагом". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ua.tribuna.com Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.