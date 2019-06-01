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"Как можно отпустить игрока, который забивает по 50 голов за сезон?" – Месси в недоумении от "Реала"

1 июня, 13:28

Аргентинский футболист считает, что сейчас испанской лиге не хватает португальца

Болельщики в масках с изображением Криштиану Роналду и Лионеля Месси
Болельщики в масках с изображением Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Фото: AFP

Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал уход Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в "Ювентус" прошлым летом. Без португальца "Королевский клуб" провалился во всех турнирах – в чемпионате они заняли третье место, а в Лиге чемпионов вылетели на стадии 1/8 финала.

"Перед стартом сезона я уже говорил об этом, и "Реал" это разозлило, но это правда. Как можно было отпустить игрока, который забивает по 50 голов за сезон? С "Реалом" в результате случилось то, что случилось бы с любой командой, из который бы ушел Криштиану.

Естественно, Ла Лиге его не хватает. Сильнейшие игроки делают лигу более конкурентоспособной. Было здорово, когда он играл здесь, потому мы каждый год стремились прогрессировать, и, думаю, у меня неплохо получалось", – отметил Месси.

Напомним, что во время празднования победы в Серии А Роналду ударил кубком сына и даже не извинился. Португалец так увлекся награждением, что не заметил, что задел трофеем сына, а затем и невесту.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал MVP чемпионата Италии. Португальский футболист помог "Ювентусу" завоевать очередные золотые медали.

А форвард "Барселоны" в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры, сравнявшись по этому показателю со знаменитым Тельмо Саррой.

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Тег чемпионат Испании, Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Лионель Месси

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