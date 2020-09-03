Каштру подвел итоги первого года в Украине: "Понимал, какой серьезный вызов будет передо мной в "Шахтере"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги сезона-2019/20, поделился мнением о выступлении команды в чемпионате и еврокубках, а также назвал лучшие матчи.

"Я ушел из дома, когда мне было 17 лет и начал свою профессиональную жизнь с самых низов футбола. Я хотел играть в Лиге чемпионов и работать в клубе, который дал бы мне возможность стать национальным чемпионом. Поэтому, когда я приезжал сюда, то понимал, какой серьезный вызов передо мной стоит.

Мы провели очень хороший сезон, не скажу, что это был какой-то сенсационный сезон, но хороший. Есть определенные минуты в играх, которые потом оставят свой след в истории клуба. Гол и то, как закончилась игра в Милане с "Аталантой" – это запомнится. Также не стоит забывать о семи последних минутах в Загребе с "Динамо". Когда ты пропускаешь третий мяч на 89-й минуте – ты умираешь. Это одна из таких игр, когда ты пытаешься вдохнуть, выдыхаешь и задыхаешься. Первый раз в своей жизни я не смог смотреть на пенальти. Я думаю, что футбол нам дает то, что мы никогда не забудем. Но если говорить глобально, если говорить в общем, я думаю это был хороший сезон. За пределами страны, кроме одного матча, мы не проиграли ни одного поединка", – сказал главный тренер "горняков" в эфире Shakhtar NEWS.