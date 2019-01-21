Кевин-Принс Боатенг переходит в "Барселону": "Это шанс всей моей жизни"
Ганский полузащитник до конца сезона будет играть в Испании на правах аренды, после чего его смогут выкупить за 8 миллионов евро
Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время перейдет в "Барселону" на правах аренды до конца текущего сезона с возможным правом выкупа. Как сообщает Sky Sports. 31-летний ганец уже попрощался со своими одноклубниками в итальянском клубе после сегодняшней тренировки. Каталонцы смогут выкупить Боатенга летом за 8 миллионов евро.
"Я знаю, что вам это не понравится, но мне предоставился шанс всей моей жизни, поэтому я перехожу в "Барселону". А теперь я должен с вами попрощаться", – сказал Боатенг партнерам по "Сассуоло".
В текущем сезоне 31-летний хавбек сыграл в 15 матчах за "Сассуоло", забил пять голов и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кевина-Принса Боатенга в 8 миллионов евро, как и договорились команды.
Напомним, что ранее в январе Артем Милевский вернулся в "Динамо". Бывший нападающий сборной Украины продолжит карьеру в белорусском "Динамо-Брест".
Также Украина получила еще одного футболиста в ТОП-5 чемпионатах: Василий Кравец перешел в "Леганес". Молодой украинский защитник перешел из клуба второго дивизиона "Луго" в команду Ла Лиги "Леганес", где уже играет на правах аренды украинский вратарь Андрей Лунин.
Вы сейчас просматриваете новость " Кевин-Принс Боатенг переходит в "Барселону": "Это шанс всей моей жизни"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Барселону" не исключили из Кубка Испании
"Леванте" слишком поздно подал протест на нарушение регламента