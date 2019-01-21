Кевин-Принс Боатенг переходит в "Барселону": "Это шанс всей моей жизни"

Ганский полузащитник до конца сезона будет играть в Испании на правах аренды, после чего его смогут выкупить за 8 миллионов евро

Кевин Принс-Боатенг. Фото: Instagram

Кевин-Принс Боатенг переходит в "Барселону": "Это шанс всей моей жизни" //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5f5/8e0/5c45f58e0144f.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5f5/8e0/5c45f58e0144f.jpg 2019-01-21T18:46:52+02:00 Футбол Ганский полузащитник до конца сезона будет играть в Испании на правах аренды, после чего его смогут выкупить за 8 миллионов евро

Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время перейдет в "Барселону" на правах аренды до конца текущего сезона с возможным правом выкупа. Как сообщает Sky Sports. 31-летний ганец уже попрощался со своими одноклубниками в итальянском клубе после сегодняшней тренировки. Каталонцы смогут выкупить Боатенга летом за 8 миллионов евро.

"Я знаю, что вам это не понравится, но мне предоставился шанс всей моей жизни, поэтому я перехожу в "Барселону". А теперь я должен с вами попрощаться", – сказал Боатенг партнерам по "Сассуоло".

В текущем сезоне 31-летний хавбек сыграл в 15 матчах за "Сассуоло", забил пять голов и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кевина-Принса Боатенга в 8 миллионов евро, как и договорились команды.

Напомним, что ранее в январе Артем Милевский вернулся в "Динамо". Бывший нападающий сборной Украины продолжит карьеру в белорусском "Динамо-Брест".

Также Украина получила еще одного футболиста в ТОП-5 чемпионатах: Василий Кравец перешел в "Леганес". Молодой украинский защитник перешел из клуба второго дивизиона "Луго" в команду Ла Лиги "Леганес", где уже играет на правах аренды украинский вратарь Андрей Лунин.

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Источники: Sky Sports , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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