Украина выиграла право провести чемпионат мира по мини-футболу в 2021 году - турнир пройдет в Киеве

Киев проведет чемпионат мира по мини-футболу в 2021 году / Фото: Facebook

Киев победил Дакар: Украина получила право провести чемпионат мира по мини-футболу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D%D0%A1%D0%9A%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D%D0%A1%D0%9A%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-30T14:27:00+03:00 Футбол Украина выиграла право провести чемпионат мира по мини-футболу в 2021 году - турнир пройдет в Киеве

Украина проведет чемпионат мира по мини-футболу! Всемирная федерация мини-футбола (WMF) приняла решение предоставить право проведения ЧМ 2021 года Киеву. Новость о победе украинской заявки появилась в социальных сетях WMF.

"Это решение – результат признания успеха нашей страны в развитии и популяризации мини – футбола", – сказал президент федерации мини-футбола Украины Евгений Донцов.

Конкурентом Киева в получении права на проведение чемпионата мира выступал сенегальский город Дакар. Других претендентов не было.

Не следует путать мини-футбол с футзалом, который курирует ФИФА и Международная ассоциации футзала (AMF). Соревнования по мини-футболу проводит Международная федерация мини-футбола (WMF).

Что за турнир? Мини-футбол – это игра на открытом стадионе (в отличие от футзала) с синтетическим покрытием размером до 30 на 50 метров. Команды играют в формате 5 на 5 плюс вратари. Кроме того, в футзал играют мячом четвертого размера, в мини-футбол – пятого. В мини-футболе играют два тайма по 20 минут. Это грязное игровое время – отсчет не останавливается во время аутов и прочих остановок игры.

Напомним, что сборная Украины в октябре 2019 года примет участие в чемпионате мира в Перте (Австралия). Наша команда в групповом этапе сразится с Румынией, Ливаном и Нигерией.

В августе прошлого года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу, победителем которого стала сборная Чехии.

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