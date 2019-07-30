Киев победил Дакар: Украина получила право провести чемпионат мира по мини-футболу

Украина проведет чемпионат мира по мини-футболу! Всемирная федерация мини-футбола (WMF) приняла решение предоставить право проведения ЧМ 2021 года Киеву. Новость о победе украинской заявки появилась в социальных сетях WMF.
"Это решение – результат признания успеха нашей страны в развитии и популяризации мини – футбола", – сказал президент федерации мини-футбола Украины Евгений Донцов.
Конкурентом Киева в получении права на проведение чемпионата мира выступал сенегальский город Дакар. Других претендентов не было.
Не следует путать мини-футбол с футзалом, который курирует ФИФА и Международная ассоциации футзала (AMF). Соревнования по мини-футболу проводит Международная федерация мини-футбола (WMF).
Что за турнир? Мини-футбол – это игра на открытом стадионе (в отличие от футзала) с синтетическим покрытием размером до 30 на 50 метров. Команды играют в формате 5 на 5 плюс вратари. Кроме того, в футзал играют мячом четвертого размера, в мини-футбол – пятого. В мини-футболе играют два тайма по 20 минут. Это грязное игровое время – отсчет не останавливается во время аутов и прочих остановок игры.
Напомним, что сборная Украины в октябре 2019 года примет участие в чемпионате мира в Перте (Австралия). Наша команда в групповом этапе сразится с Румынией, Ливаном и Нигерией.
В августе прошлого года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу, победителем которого стала сборная Чехии.
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