Киевское "Динамо" отдало в аренду Никиту Корзуна
Белорусский футболист на год вернулся на родину
Минское и киевское "Динамо" договорились об аренде полузащитника Никиты Корзуна. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, говорится в заявлении белорусского клуба.
Напомним, что именно из "Динамо" Минск 1 февраля 2016 года Никита Корзун перешел в киевское "Динамо". Однако не сумел закрепиться в украинском клубе, сыграв всего два десятка матчей, в основном выходя на замену.
Вчера, киевляне также отдали в аренду своего голкипера Максима Коваля, который продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что "Динамо" купило защитника "Коринтианса" Сидклея. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. В столичном клубе футболист будет выступать под №17. Сегодня он не попал в заявку команды, так как вчера отыграл весь матч против "Тельфса".
А перед этим "Динамо" усилились полузащитником "Палмейраса" Че Че. Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с украинским клубом.
При этом "Динамо" отказалось подписывать контракт с Папой Гуйе. Сенегальский ветеран находился в столичном клубе на просмотре, а причины отказа клуба от услуг 34-летнего защитника пока неизвестны.
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