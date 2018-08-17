Клаудио Маркизио ушел из "Ювентуса" после 25 лет в клубе

Полузащитник Клаудио Маркизио и туринский "Ювентус" договорились о расторжении контракта, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба. Где продолжит карьеру 32-летний полузащитник, который является воспитанником "Ювентуса", пока не сообщается.

Всю свою профессиональную карьеру Маркизио провел в одной клубе – в "Ювентусе", только в 2007-2008 годах был в аренде в "Эмполи", но права на игрока даже тогда принадлежали туринскому клубу.

"25 лет прошло с тех пор, как Клаудио впервые в жизни надел черно-белую футболку. Ему было всего семь, и он был одержим желанием играть за свой родной клуб и полон мечтаний. И по правде сказать, мы тоже жили мечтами, идя бок о бок с Клаудио. Иметь возможность сопровождать его на этом пути, смотреть, как воспитанник становится чемпионом, – это привилегия и большая честь", – отмечается в сообщении клуба.

"И нам будет приятно наблюдать за его жизнью и дальше, вне зависимости от того, какую футболку он будет носить дальше. Потому что "черно-белые", мы знаем, всегда будут частью него и его истории. Спасибо тебе за все, Клаудио!" – добавляется в сообщении.

В минувшем сезоне Маркизио сыграл 20 матчей за клуб из Турина во всех турнирах. В составе "Ювентуса" он семь раз выигрывал чемпионат Италии, четырежды – Кубок страны и трижды – Суперкубок Италии. За сборную Италии Маркизио провел 55 матчей и забил пять голов.

Напомним, что в этом сезоне за "Ювентус" будет играть Криштиану Роналду, который обошелся клубу в 112 миллионов евро.