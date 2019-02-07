Клубу "Кардифф Сити" придется заплатить за футболиста, который погиб в авиакатастрофе

Президент валлийского клуба опроверг информацию о том, что не заплатит за Эмилиано Салу

Эмилиано Сала погиб в результате авиакатастрофы. Фото: AFP

Клубу "Кардифф Сити" придется заплатить за футболиста, который погиб в авиакатастрофе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c4f/504/5c5c4f504897e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c4f/504/5c5c4f504897e.jpg 2019-02-07T17:37:00+02:00 Футбол Президент валлийского клуба опроверг информацию о том, что не заплатит за Эмилиано Салу

Президент "Кардифф Сити" Мехмет Далман заявил, что валлийский клуб никогда не отказывался от намерений заплатить французскому "Нанту" за переход аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

Ранее "Нант" потребовал от "Кардиффа" 15 миллионов фунтов стерлингов (19,5 млн долларов) за трансфер Салы, летевшего на самолете, который пропал 22 января во время полета над проливом Ла-Манш. Ранее сообщалось, что валлийский клуб заморозил выплату первого запланированного платежа "Нанту" до того, пока они не ознакомятся с документацией, а французский клуб пригрозил иском. Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" 19 января, трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

"Это деликатный вопрос. Я могу подтвердить, что мы не перечислили первый транш в размере 6 миллионов евро, но больше об этом не хочу говорить", – приводит слова Далмана L'Équipe. "Во первых, тело еще не найдено. Мы должны проявлять уважение к семье. Нам еще рано давать комментарии. Когда будет подходящее время, мы это сделаем. Но "Кардифф" никогда не говорил, что не собирается платить".

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека – Сала и пилот Дэвид Ибботсон. В среду с места трагедии было извлечено тело одного из пропавших.

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Источник: L'Equipe Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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