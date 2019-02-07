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Клубу "Кардифф Сити" придется заплатить за футболиста, который погиб в авиакатастрофе

Сегодня, 17:37

Президент валлийского клуба опроверг информацию о том, что не заплатит за Эмилиано Салу

Эмилиано Сала погиб в результате авиакатастрофы
Эмилиано Сала погиб в результате авиакатастрофы. Фото: AFP
Клубу "Кардифф Сити" придется заплатить за футболиста, который погиб в авиакатастрофе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c4f/504/5c5c4f504897e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c4f/504/5c5c4f504897e.jpg Футбол Президент валлийского клуба опроверг информацию о том, что не заплатит за Эмилиано Салу

Президент "Кардифф Сити" Мехмет Далман заявил, что валлийский клуб никогда не отказывался от намерений заплатить французскому "Нанту" за переход аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

Ранее "Нант" потребовал от "Кардиффа" 15 миллионов фунтов стерлингов (19,5 млн долларов) за трансфер Салы, летевшего на самолете, который пропал 22 января во время полета над проливом Ла-Манш. Ранее сообщалось, что валлийский клуб заморозил выплату первого запланированного платежа "Нанту" до того, пока они не ознакомятся с документацией, а французский клуб пригрозил иском. Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" 19 января, трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

"Это деликатный вопрос. Я могу подтвердить, что мы не перечислили первый транш в размере 6 миллионов евро, но больше об этом не хочу говорить", – приводит слова Далмана L'Équipe. "Во первых, тело еще не найдено. Мы должны проявлять уважение к семье. Нам еще рано давать комментарии. Когда будет подходящее время, мы это сделаем. Но "Кардифф" никогда не говорил, что не собирается платить".

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека – Сала и пилот Дэвид Ибботсон. В среду с места трагедии было извлечено тело одного из пропавших.

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Тег трансферы, кардифф, Эмилиано Сала

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Источник:

L'Equipe

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