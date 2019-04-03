Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября

Футболисты осенью прошлого года в Москве побили чиновника

Суд над футболистами продолжается. Фото СЭ.

Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4e5/aaf/5ca4e5aaf013b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4e5/aaf/5ca4e5aaf013b.jpg 2019-04-03T19:56:17+03:00 Футбол Футболисты осенью прошлого года в Москве побили чиновника

Сегодня в Пресненском суде Москвы состоялось предварительное заседание по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Объективных причин возвращения следствия в прокуратуру не выявлено. Суд оставляет Кокорина и Мамаева под стражей до 25 сентября", – заявил судья.

Повторное рассмотрение дела состоится 9 апреля.

Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, Мамаев, а также детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были помещены в СИЗО за участие в двух потасовках 8 октября в Москве. В первом случае они напали на водителя ведущей Первого канала у гостиницы "Пекин", а позже в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Санкция статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения.

Срок ареста подозреваемых ранее продлевался до 8 февраля в виду незавершенности следственных мероприятий. Теперь Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля.

Ранее мы рассказывали как проводят первые дни российские футболисты за решеткой: Кокорин ест кашу и пьет чай, а Мамаев получил передачку с лапшой.

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