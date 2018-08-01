Коллина больше не является главой арбитров Европы

Сегодня, 20:05

Итальянский специалист подал в отставку, ссылаясь на личные причины

Пьерлуиджи Коллина. Фото AFP
Пьерлуиджи Коллина. Фото AFP

Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА, сообщает Sky Sports. Согласно информации издания, Коллина подал в отставку, ссылаясь на личные причины. Ожидается, что преемником Коллины в данной должности станет другой итальянский судья Роберто Розетти, работавший на чемпионатах мира 2006 и 2010 года, а также судивший финальную встречу Евро-2008.

Напомним, Коллина возглавил судейский комитет УЕФА в 2010 году. Также 58-летний итальянский рефери является главой судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) и консультантом Итальянской ассоциации арбитров.

Итальянец с 2010 по 2017 год возглавлял украинский судейский корпус, хотя многие в Украине были недовольны работой Коллины. Летом прошлого года Коллина разорвал контракт с ФФУ, воспользовавшись пунктом, в соответствии с которым любая из сторон может прекратить сотрудничество без выплаты компенсации. В Украине Коллина зарабатывал 1 миллион гривен. Свои функции Пьерлуиджи Коллина передал Главе Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи.
футбол, УЕФА, Пьерлуиджи Коллина

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Источник:

Championat.ru

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