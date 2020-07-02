Команда Малиновского побеждает в Италии соперника "Барселоны", а вратаря выносят на носилках

В четверг вечером в Серии А завершается очередной игровой тур, который растянулся на три дня. Узнавайте прогноз и результаты 29-го тура чемпионата Италии. Сегодня в Бергамо "Аталанта" украинца Руслана Малиновского играла против "Наполи", который также сражается за места в зоне еврокубков.

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Наш полузащитник не принимал участие во встрече, поскольку получил пять желтых карточек и заработал одноматчевую дисквалификацию. Однако и без него "Аталанта" смогла добыть три очка в непростом поединке. На 30-й минуте довольно серьезную травму головы – рассечение над бровью – получил вратарь гостей Давид Оспина. Причем, похоже, что после штрафного в борьбе за мяч удар по голове нанес игрок "Наполи". Колумбийца заменил молодой Алекс Мерет.

Несмотря на то, что преимущество по статистическим показателям было на стороне подопечных Дженнаро Гаттузо, мячи влетали именно в ворота его команды. В промежутке с 47-й по 55-ю минуту хорват Марио Пашалич (головой) и немец Робин Госенс установили счет в пользу "Аталанты" – 2:0. "Наполи" нанес 15 (!) ударов по владениям Пьерлуиджи Голлини против шести у хозяев, но хотя бы одним голом не отметился. Смотрите видеообзор матча.

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"Аталанта" набрала 60 очков и утвердилась на четвертом месте с приличным отрывом от "Ромы" (48 пунктов), а "Наполи" остался шестым с 43 баллами. Напомним, неаполитанцы сражаются в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

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