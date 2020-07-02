Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Команда Малиновского побеждает в Италии соперника "Барселоны", а вратаря выносят на носилках

2 июля, 23:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский полузащитник не играл из-за перебора желтых карточек

В четверг вечером в Серии А завершается очередной игровой тур, который растянулся на три дня. Узнавайте прогноз и результаты 29-го тура чемпионата Италии. Сегодня в Бергамо "Аталанта" украинца Руслана Малиновского играла против "Наполи", который также сражается за места в зоне еврокубков.

Реклама

Наш полузащитник не принимал участие во встрече, поскольку получил пять желтых карточек и заработал одноматчевую дисквалификацию. Однако и без него "Аталанта" смогла добыть три очка в непростом поединке. На 30-й минуте довольно серьезную травму головы – рассечение над бровью – получил вратарь гостей Давид Оспина. Причем, похоже, что после штрафного в борьбе за мяч удар по голове нанес игрок "Наполи". Колумбийца заменил молодой Алекс Мерет.

Несмотря на то, что преимущество по статистическим показателям было на стороне подопечных Дженнаро Гаттузо, мячи влетали именно в ворота его команды. В промежутке с 47-й по 55-ю минуту хорват Марио Пашалич (головой) и немец Робин Госенс установили счет в пользу "Аталанты" – 2:0. "Наполи" нанес 15 (!) ударов по владениям Пьерлуиджи Голлини против шести у хозяев, но хотя бы одним голом не отметился. Смотрите видеообзор матча.

Реклама

"Аталанта" набрала 60 очков и утвердилась на четвертом месте с приличным отрывом от "Ромы" (48 пунктов), а "Наполи" остался шестым с 43 баллами. Напомним, неаполитанцы сражаются в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол травма чемпионат Италии Наполи Аталанта Руслан Малиновский Давид Оспина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещаниеФутбол
"Мариуполь" – "Ворскла": где смотреть полуфинал Кубка УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять