Команда побежала отмечать гол и пропустила в пустые ворота

Футболисты мексиканской команды "Толука" быстро разыграли свободный удар и забили в пустые ворота "Морелии" в первом матче национального чемпионата.

На 90-й минуте встречи игроки "Морелии" сравняли счет и практически в полном составе побежали отмечать гол. Однако судья зафиксировал офсайд и вернул мяч футболистам "Толуки", которые сразу ввели его в игру, дошли до чужих ворот и отправили мяч в сетку. Встреча завершилась со счетом – 2:0 в пользу "Толуки".

Ранее мы рассказывали о дурацком голе в чемпионате Англии. В матче "Уокинг" – "Маклсфилд Таун" защитник хозяев не увидел, что мяч застрял в луже перед линией ворот и расстроился раньше времени, чем помог сопернику отличиться.

Мы также писали о том, как шотландский вратарь забыл о сопернике и пропустил курьезный гол.

Имеет в своем активе курьезный гол и ивуарийский форвард Дидье Дрогба, который отличился за "Финикс". Дрогба исполнил штрафной удар, после которого вратарь соперника курьезным образом переправил мяч в свои ворота.